Пакистан заинтересован в покупке белорусской сельхозтехники

Торговля, поставки спецтехники, совместные производства и рабочие места для пакистанцев в нашей стране. Таковы итоги переговоров Беларуси и Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко всегда настраивает партнеров на высокие темпы внедрения в жизнь достигнутых договоренностей. В реализации проектов поможет дорожная карта. Между странами такой документ подписан и одобрен на несколько лет вперед.

Лукашенко – премьеру Пакистана: к следующему посевному сезону мы должны выйти на реальные контракты. Подробнее.

Несмотря на географическое отдаление, наши страны близки и понятны друг другу. Пакистан, как и Беларусь, аграрное государство. Практически половина населения занята в АПК. С учетом наших компетенций партнеры заинтересованы в покупке белорусских сельхозмашин, оборудования и создания сборочных производств.