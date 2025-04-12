Пакистан заинтересован в покупке белорусской сельхозтехники

Торговля, поставки спецтехники, совместные производства и рабочие места для пакистанцев в нашей стране. Таковы итоги переговоров Беларуси и Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торговля, поставки спецтехники, совместные производства и рабочие места для пакистанцев в нашей стране. Таковы итоги переговоров Беларуси и Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко всегда настраивает партнеров на высокие темпы внедрения в жизнь достигнутых договоренностей. В реализации проектов поможет дорожная карта. Между странами такой документ подписан и одобрен на несколько лет вперед.
Лукашенко – премьеру Пакистана: к следующему посевному сезону мы должны выйти на реальные контракты. Подробнее.
Несмотря на географическое отдаление, наши страны близки и понятны друг другу. Пакистан, как и Беларусь, аграрное государство. Практически половина населения занята в АПК. С учетом наших компетенций партнеры заинтересованы в покупке белорусских сельхозмашин, оборудования и создания сборочных производств.
Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:
Пакистан – огромная страна с богатой историей, населением. И она действительно пытается развивать сельское хозяйство. Мы максимально готовы помочь развивать совместные предприятия, в том числе для продвижения нашей продукции в страны Ближнего Востока, Африки и Центральной Азии.
Пакистан сегодня активно развивает IT-индустрию, и здесь также возможна кооперация с белорусскими компаниями. Мы также готовы оказывать содействие в плане поставок пакистанской продукции на европейский рынок. Сближение наших стран позволит не только увеличить товарооборот, но и укрепить позиции двух государств в третьих регионах, прежде всего на рынках Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки.