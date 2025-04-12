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Пакистан заинтересован в покупке белорусской сельхозтехники

12 апреля 2025 18:46
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Торговля, поставки спецтехники, совместные производства и рабочие места для пакистанцев в нашей стране. Таковы итоги переговоров Беларуси и Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пакистан заинтересован в покупке белорусской сельхозтехники-2

Александр Лукашенко всегда настраивает партнеров на высокие темпы внедрения в жизнь достигнутых договоренностей. В реализации проектов поможет дорожная карта. Между странами такой документ подписан и одобрен на несколько лет вперед. 

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Несмотря на географическое отдаление, наши страны близки и понятны друг другу. Пакистан, как и Беларусь, аграрное государство. Практически половина населения занята в АПК. С учетом наших компетенций партнеры заинтересованы в покупке белорусских сельхозмашин, оборудования и создания сборочных производств. 

Пакистан заинтересован в покупке белорусской сельхозтехники-4

Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:
Пакистан – огромная страна с богатой историей, населением. И она действительно пытается развивать сельское хозяйство. Мы максимально готовы помочь развивать совместные предприятия, в том числе для продвижения нашей продукции в страны Ближнего Востока, Африки и Центральной Азии.

Пакистан сегодня активно развивает IT-индустрию, и здесь также возможна кооперация с белорусскими компаниями. Мы также готовы оказывать содействие в плане поставок пакистанской продукции на европейский рынок. Сближение наших стран позволит не только увеличить товарооборот, но и укрепить позиции двух государств в третьих регионах, прежде всего на рынках Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки.

# Беларусь-Пакистан

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