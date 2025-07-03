Лукашенко: нам нельзя потерять эту Победу. Это достоинство нашего народа

Белорусский президент Александр Лукашенко 3 июля принял участие в мероприятиях по случаю Дня Независимости. Он возложил венок к Кургану Славы и обратился с речью, в которой отметил важность сохранения памяти о Победе как символа национального достоинства. Об этом сообщает пресс-служба лидера Беларуси.

«Нам ни в коем случае нельзя потерять эту Победу. Это достоинство нашего народа. Это признак его величия. И такие факты в истории не теряются», – сказал он.

Глава государства отметил значение освобождения Минска в 1944 году, отметив, что именно тогда на белорусской земле был важный этап на пути к Великой Победе. Глава государства поблагодарил ветеранов за мужество и подчеркнул, что 3 июля – это День памяти, гордости и благодарности.

Церемония завершилась минутой молчания. В мероприятии приняли участие высокопоставленные чиновники, ветераны, представители трудовых и общественных организаций, а также молодежных организаций.