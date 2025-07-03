По всей Беларуси в 22:55 пройдёт акция «Споём гимн вместе!»

Победа, без которой не было бы белорусской государственности. Действительно, сегодняшний праздник словно связующая нить между нашим героическим прошлым и суверенным настоящим. И в этом, пожалуй, главная ценность Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжества в главный государственный праздник по традиции охватят все уголки Беларуси и пройдут с размахом. Кульминацией Дня Независимости станет акция «Споем гимн вместе». Сотни тысяч белорусов единым хором исполнят гимн. Уже много лет эта уникальная и очень красивая традиция – живой и наглядный символ белорусского единства. Известные всем с детства слова прозвучат по всей стране в 22:55. Эффектным завершающим аккордом празднования Дня Независимости станет фейерверк. Его залпы озарят небо над Минском в 23:00.

В столице залпы будут даны в 6 локациях – в парках Победы, имени Павлова и Уго Чавеса, а также на площадке около Национальной библиотеки, «Чижовка-Арены» и на набережной в парке «Дрозды». Огнями раскрасят небо и в областных городах.