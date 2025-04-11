Александр Лукашенко и Шахбаз Шариф посадили дерево на аллее у Дворца Независимости

Несмотря на мировые перипетии и вызовы безопасности, Беларусь и Пакистан остались хорошими друзьями и надежными партнерами. Об этом заявил Александр Лукашенко во время официальных переговоров с премьер-министром этой страны Шахбазом Шарифом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам сегодняшних переговоров подписанными документами обменялись и по линии силовых ведомств. Так, правоохранители намерены сотрудничать по вопросам реадмиссии, то есть обмену преступниками, и противодействии терроризму, наркотрафику. Важно, требуя от правительств конкретных действий. Лидеры сами показывают пример, и не один. Первый – об умении держать слово.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Особо хочу подчеркнуть обязательность премьер-министра Пакистана. Будучи в Пакистане совсем недавно, он вместе со своим братом Навазом пообещал, что они приедут сюда в составе большой делегации, чтобы обсудить перспективы нашего сотрудничества. И свое слово сдержали. Как я говорил, приехали только весной, но не зимой. Но мы помним это обещание Шахбаза, что он приедет к нам зимой и увидит, что такое настоящая зима.

Второй – о готовности ради результата корректировать даже свои планы.

Александр Лукашенко:

Я благодарен премьер-министру, что сегодня, вместо кабинетной работы, согласился поменять свой график и направится на одно из ведущих наших предприятий по производству большегрузных самосвалов. Он там конкретно сможет сказать руководству и трудовому коллективу, в чем нуждается Пакистан и что БЕЛАЗ должен сделать для Пакистана.