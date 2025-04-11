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Александр Лукашенко и Шахбаз Шариф посадили дерево на аллее у Дворца Независимости

11 апреля 2025 18:05
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Несмотря на мировые перипетии и вызовы безопасности, Беларусь и Пакистан остались хорошими друзьями и надежными партнерами. Об этом заявил Александр Лукашенко во время официальных переговоров с премьер-министром этой страны Шахбазом Шарифом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко и Шахбаз Шариф посадили дерево на аллее у Дворца Независимости-2

По итогам сегодняшних переговоров подписанными документами обменялись и по линии силовых ведомств. Так, правоохранители намерены сотрудничать по вопросам реадмиссии, то есть обмену преступниками, и противодействии терроризму, наркотрафику. Важно, требуя от правительств конкретных действий. Лидеры сами показывают пример, и не один. Первый – об умении держать слово.

Александр Лукашенко и Шахбаз Шариф посадили дерево на аллее у Дворца Независимости-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Особо хочу подчеркнуть обязательность премьер-министра Пакистана. Будучи в Пакистане совсем недавно, он вместе со своим братом Навазом пообещал, что они приедут сюда в составе большой делегации, чтобы обсудить перспективы нашего сотрудничества. И свое слово сдержали. Как я говорил, приехали только весной, но не зимой. Но мы помним это обещание Шахбаза, что он приедет к нам зимой и увидит, что такое настоящая зима. 

Второй – о готовности ради результата корректировать даже свои планы.

Александр Лукашенко:
Я благодарен премьер-министру, что сегодня, вместо кабинетной работы, согласился поменять свой график и направится на одно из ведущих наших предприятий по производству большегрузных самосвалов. Он там конкретно сможет сказать руководству и трудовому коллективу, в чем нуждается Пакистан и что БЕЛАЗ должен сделать для Пакистана.

Александр Лукашенко и Шахбаз Шариф посадили дерево на аллее у Дворца Независимости-6

Но есть кое-что неизменное – традиции белорусского гостеприимства и трудолюбия, например. Сплетаются воедино они на Аллее почетных гостей у Дворца Независимости. Сегодня здесь плюс один.

Александр Лукашенко и Шахбаз Шариф посадили дерево на аллее у Дворца Независимости-8

– Соглашение, о котором мы сегодня договорились, будем вместе реализовывать.
– Да.

Вот так дружно предстоит трудиться и всем остальным над укоренением тех инициатив, которые позволят и Беларуси, и Пакистану чувствовать себя увереннее и быть успешнее вместе и по отдельности в своих регионах и новом мире в целом.

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# Беларусь-Пакистан # Александр Лукашенко # Шахбаз Шариф

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