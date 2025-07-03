Лукашенко: для большинства белорусов День Независимости означает мир

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 июля принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Независимости. Он возложил венок к Кургану Славы и выступил с обращением к гражданам, отметив, что этот день символизирует для белорусов мир и свободу. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Сегодня мы – миллионы белорусов – отмечаем главный государственный праздник нашей любимой Родины. Встречаем его летним утром в святом месте, среди созревающих полей Минщины, без страха глядя в родное синее небо. Убежден, что для большинства белорусов праздник означает мир», – сказал он.

Президент напомнил о значении освобождения Минска 3 июля 1944 года в ходе операции «Багратион», подчеркнув, что этот момент стал поворотным в истории страны. В своем выступлении он отдал дань памяти павшим героям и выразил благодарность ветеранам за их мужество и любовь к Родине.

«Низкий поклон и вечная слава всем, кто погиб за свободу и независимость родной Беларуси», – сказал Александр Лукашенко.