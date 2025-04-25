Лукашенко о пакистанских мигрантах: если у нас боится кто-то иностранца, работайте за двоих-троих

Шла сегодня речь не только о локальных задачах, касающихся пострадавших территорий, но и в целом всей страны. Вопрос с трудовыми ресурсами. Александр Лукашенко публично ответил на разного рода высказывания на просторах интернета после недавнего заявления, что в Беларусь на работу приедут мигранты из Пакистана.

Если мы хотим сохранить свою страну, суверенную и независимую, в основе должна лежать экономика. Об этом заявил Александр Лукашенко, заслушивая доклад о развитии районов Гомельской области, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас производительность труда в 3 раза ниже, чем в ЕС. В Беларуси человек делает в три раза меньше, чем в Европе.

В этой связи хотел бы откликнуться на одну из тем, которая сегодня обсуждается на просторах интернета после переговоров с лидерами Пакистана. Помните, был такой разговор, они обратились к нам по поводу трудовых ресурсов, которые у них в избытке.

Естественно, как Европейский союз, Россия, так и, наверное, нам придется в ближайшем будущем согласиться на то, что у нас будут работать люди из других стран. И прежде всего стран азиатских. На переговорах с пакистанцами мы договорились о том, что мы выработаем соответствующую программу, которая будет утверждена межправительственным соглашением. То есть нужно выработать механизм, чтобы не произошло так, как нас сегодня и наш народ пытаются пугать. Если у нас боится кто-то иностранца, работайте за двоих-троих. Или хотя бы за двоих, как в ЕС. И мы в ближайшие 10-15 лет не будем говорить о дефиците трудовых ресурсов. Просто нам надо больше работать. Хотим мы этого? Не очень.

Есть выход – надо рожать. Надо рожать троих, четверых, а лучше пятерых. Мы что, не делаем для таких людей ничего? Не дорабатываем один к трем. Рожать не хотим и работаем с прохладцей. А развиваться хотим? Зарплату хотим? Чтобы страна процветала и была независимой? Так все с экономики! А без трудовых ресурсов ничего не будет.