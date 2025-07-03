Присяжные оправдали рэпера Diddy по трем из пяти пунктов обвинения

Присяжные признали рэпера Diddy (Шона Комбса) невиновным по трем из пяти пунктов обвинения, включая торговлю людьми и участие в организованной преступности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

Однако он был признан виновным по двум пунктам, связанным с транспортировкой женщин с целью проституции. Ему угрожает до 10 лет тюрьмы, дата вынесения приговора пока не объявлена.

Комбс свою вину отрицает. Ранее он уже сталкивался с несколькими судебными исками, в которых обвинялся в сексуальном нападении, избиении и ложном лишении свободы. Предположительно, преступления произошли в период с 2000 по 2022 год на его вечеринках в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе.

Комбс добился пика своей музыкальной славы в 1990-х годах. В 2017 году он возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов, а в 2022 году его состояние оценивается в 1 миллиард долларов, что делает его вторым по богатству хип-хоп артистом после Jay-Z.