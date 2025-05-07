МИД: Беларусь призывает Индию и Пакистан к прекращению огня и переговорам

Беларусь высказывает свою обеспокоенность обострением взаимоотношений между Индией и Пакистаном, отмечая важность мирного урегулирования споров. С таким заявлением выступил МИД страны.

«Беларусь последовательно выступает за устойчивый мир в Южной Азии и разрешение споров между государствами путем консультаций, переговоров и иных мирных средств», – указано на сайте ведомства.

МИД страны призывает к прекращению огня и считает, что единственным способом урегулирования конфликта являются переговоры.

Министерство также поддерживает усилия, направленные на деэскалацию ситуации, достижение политического урегулирования и совместную борьбу с терроризмом в регионе.

«Приветствуем шаги всех сторон, которые способствуют скорейшей деэскалации конфликтной ситуации и ее политическому урегулированию», – подчеркнули в ведомстве.