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Новая чартерная программа из Минска в ОАЭ стартует 2 марта

09 января 2025 10:41
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Больше возможностей для отдыха. Новая чартерная программа свяжет белорусскую столицу и ОАЭ. Планируется, что услуга станет доступна путешественникам уже со 2 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Новая чартерная программа из Минска в ОАЭ стартует 2 марта-2

Арабские Эмираты становятся все более популярным направлением среди белорусов. В частности, среди востребованных курортов: Рас-эль-Хайма и Фуджейра. Поэтому «Белавиа» и один из отечественных тур-операторов решили организовать прямое сообщение с этими Эмиратами. В Рас-эль-Хайму едут около 30 % всех наших соотечественников, отдыхающих в ОАЭ. Раньше до курорта из Дубая приходилось добираться на трансфере почти 2,5 часа. Теперь же дорога от аэропорта до отеля сократится до получаса.

# Беларусь-ОАЭ # Белавиа # Авиасообщение

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