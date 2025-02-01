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Белорусские правоохранители принимают участие в международном турнире спецподразделений в Дубае

01 февраля 2025 07:42
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Наши правоохранители борются за звание лучших на международных состязаниях в ОАО. Белорусская команда впервые представлена так широко: в Дубае свое мастерство продемонстрируют элитные спецподразделения «Алмаз», СОБР и ОМОН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские правоохранители принимают участие в международном турнире спецподразделений в Дубае-2

Сегодня состоялся первый день состязаний. Команды выполняли имитационные штурмовые задания. Обстановка напряженная и динамичная. Спецназовцы сосредоточены на нейтрализации угроз и спасении заложников. Кроме того, бойцам нужно было показать тактические маневры высокого уровня, а все действия команды должны были быть быстрыми и скоординированными. 

С задачами наши спецназовцы справились. Но расслабляться рано, впереди еще четыре соревновательных дня. В этом году на главные призы претендуют более 100 команд из почти 50 стран.

# Вооруженные силы Беларуси # Беларусь-ОАЭ

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