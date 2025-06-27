Беларусь и ОАЭ подписали соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций

Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты укрепляют экономические связи. Между странами подписано соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций. Соответствующие договоренности были достигнуты на Евразийском экономическом форуме, 27 июня их закрепили официально. Подписи под документом поставили заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич и министр по вопросам внешней торговли ОАЭ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В соглашении закреплены прозрачные и стабильные условия торговли услугами. Прописаны положения ведения деятельности в различных секторах с учетом требований действующего законодательства обеих стран. Также создаются дополнительные механизмы взаимодействия в области инвестиционного сотрудничества, включая учреждение профильного Подкомитета. Ожидается, что документ принесет существенные выгоды и укрепит двусторонние торгово-экономические связи между партнерами. Отметим, ОАЭ станет первой страной дальнего зарубежья, с которой у нас будет создана зона свободной торговли не только товарами, но и услугами. А Беларусь стала первым государством – членом ЕАЭС, которое подписало подобное соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами. Все это открывает новые возможности для белорусских компаний и создает благоприятные условия для привлечения инвестиций из ОАЭ.