МВД Беларуси и полиция Дубая договорились об обмене делегациями

Минск и Дубай углубят взаимодействие в правоохранительной сфере. При этом сконцентрируются на расширении взаимодействия по практическим направлениям. Об этом в ходе личной встречи договорились министр внутренних дел Беларуси и начальник полиции Дубая. Переговоры прошли на полях Всемирного полицейского саммита, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Иван Кубраков провел переговоры с главой Интерпола.

Одно из основных направлений двустороннего сотрудничества – обучение в Беларуси эмиратских правоохранителей. Иван Кубраков подчеркнул, что мы готовы расширить этот формат, в том числе готовить зарубежных партнеров к охране общественного порядка на массовых мероприятиях, обеспечению безопасности высших должностных лиц и особо важных свидетелей. Коллеги условились, что в ближайшее время произведут обмен делегациями по практическим направлениям взаимодействия. По завершении встречи Иван Кубраков вручил начальнику полиции Дубая памятные сувениры.