Лукашенко провёл переговоры с Наследным принцем Абу-Даби

ЕАЭС 2.0, или большая евразийская перезагрузка. Минск на протяжении двух дней живет под знаком глобальных интеграционных процессов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне – масштабный Евразийский экономический форум. Сегодня – заседание Высшего Евразийского экономического совета. Саммит, который собрал во Дворце Независимости глав всех государств – участников ЕАЭС, за исключением премьер-министра Армении (он подключился к диалогу по видеосвязи), прошел под председательством Президента Беларуси. Александр Лукашенко назвал этот год особенным для ЕАЭС. В 2025-м завершается реализация стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции, и странам необходимо разработать новый план совместных действий. В этой связи белорусский лидер призвал партнеров к напряженной работе. Для того чтобы ЕАЭС был эффективной структурой, а не площадкой теоретических дискуссий по каждому направлению, необходим четкий алгоритм, приводящий к конкретному общему результату. На пути к построению действительно большой и единой Евразии, учитывая вызовы, стоящие сегодня перед объединением, Александр Лукашенко обозначил ряд актуальных тем, которым необходимо уделить особое внимание. В первую очередь речь о функционировании внутреннего рынка ЕАЭС. В частности – нет ли искажения конкуренции в Союзе для наших производителей из-за чужой тарифной войны. В списке также развитие промышленного потенциала, обеспечение продовольственной безопасности, вопросы цифрового развития. В целом, как подчеркнул Президент Беларуси, ЕАЭС способен стать ядром мировой интеграции интеграций. Где евразийский экономический потенциал был бы сопряжен с возможностями других крупных мировых игроков – ШОС, БРИКС, АСЕАН и иных объединений Глобального Юга и Востока. Потому для усиления экономического потенциала Союза и укрепления его международного авторитета Беларусь будет принимать все необходимые меры. Как ЕАЭС стать ключевой интеграционной платформой на постсоветском пространстве и полюсом экономического притяжения в международном измерении? Материал Евгения Пустового.

Это визитные кадры саммита ЕАЭС. Причем в Зале торжественных церемоний Александр Лукашенко будет дважды. Сначала была встреча «пятерки». Затем присоединились высокие гости из стран-наблюдателей. Дважды в белорусский Дворец Независимости приезжал и Наследный принц Абу-Даби. Он принял участие в расширенном составе. А еще до начала саммита состоялась встреча с Александром Лукашенко.

Вот где мы вас нашли. Привет отцу, очень благодарен ему, мы всегда у вас как дома. Совместное фотографирование – исключение, чем правило двусторонних встреч. Это говорит о теплых отношениях. Время закрепить это конкретными делами. Читайте здесь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я знаю, что Эмираты, в этом отношении вы, конечно, молодцы, помогаете очень многим государствам. У вас создан специальный фонд помощи. За время его существования до этого года вы оказали помощь 100 государствам на 98 миллиардов долларов. Это впечатляющие объемы. Вы также сотрудничаете со Всемирным банком по оказанию помощи, инвестировали через их фонды 3 миллиарда долларов. Я говорю об этом потому, что хотел попросить, чтобы вы не забывали о наших компаниях. И, если вы в рамках этого фонда практикуете, мы сможем поставлять свою качественную продукцию, начиная от продуктов питания до машиностроительной продукции. Если вы будете нас привлекать к этой программе, мы будем вам благодарны. Арабские инвесторы бросили свой якорь в Беларуси. На слуху жилая застройка «Северный берег». Символично, «БелЭкспо», главная локация Евразийского экономического форума, построена с участием эмиратского капитала, инфраструктурные проекты и сотрудничество в высоких технологиях. Интерес к Беларуси у одного из мировых государств-инвесторов только растет.

Шейх Халид ибн Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян, Наследный принц Абу-Даби, председатель Исполнительного совета Абу-Даби:

Я вам гарантирую, что Президент и все руководство Эмиратов на 100 % намерены инвестировать в Беларусь. Нужна командная работа для того, чтобы реализовать проекты. Стороны успешно занимаются инфраструктурными проектами, сотрудничают в сфере продовольственной безопасности. Мы продолжим укреплять сотрудничество в области технологий, особенно в сфере искусственного интеллекта, умной логистики и цифрового образования. Точки роста торгово-экономических отношений – высокотехнологичные товары, продовольствие, продукция деревообработки, нефтепродукты. Сотрудничество Минск – Абу-Даби выгодно для Беларуси. Арабские инвестиции при доминировании нашего экспорта. А сегодня еще подписано межправительственное соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций.