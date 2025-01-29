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Президент ОАЭ поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах

29 января 2025 16:45
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29 января в адрес белорусского лидера поступили поздравления от руководства Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент ОАЭ поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах-2

Так, Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян, обращаясь к Александру Лукашенко, подчеркнул, что рад передать искренние поздравления и выразить наилучшие пожелания по случаю его переизбрания на пост Президента Республики Беларусь. Прозвучали и пожелания крепкого здоровья и счастья, а дружественному белорусскому народу – дальнейшего прогресса и процветания.

Поздравления Александру Лукашенко также направили вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид аль-Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра, министр по делам Президента шейх Мансур бен Заид аль-Нахайян.

# Беларусь-ОАЭ # Александр Лукашенко # Мухаммед бен Заид аль-Нахайян

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