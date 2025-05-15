Кубраков провёл встречу c министром внутренних дел ОАЭ

Борьба с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми – направления, по которым Беларусь расширит взаимодействие с ОАЭ. Рабочую встречу с заместителем премьер-министра – министром внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов провел глава МВД Беларуси. Иван Кубраков в эти дни находится с рабочим визитом в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр отметил активное развитие двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере. Впрочем, партнерам еще есть, что предложить друг другу, например, в вопросах материально-технического обеспечения, взаимного обучения сотрудников. В 2024 году полицейские из ОАЭ прошли подготовку на базе белорусских спецподразделений: перенимали наш опыт работы во время проведения массовых мероприятий. Буквально на днях правоохранители из Абу-Даби пройдут еще один курс. Также Иван Кубраков поддержал инициативу эмиратских коллег по совместному проекту, направленному на противодействие торговле людьми и сексуальному насилию в отношении детей.