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Кубраков провёл встречу c министром внутренних дел ОАЭ

15 мая 2025 11:20
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Борьба с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми – направления, по которым Беларусь расширит взаимодействие с ОАЭ. Рабочую встречу с заместителем премьер-министра – министром внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов провел глава МВД Беларуси. Иван Кубраков в эти дни находится с рабочим визитом в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Кубраков провёл встречу c министром внутренних дел ОАЭ-2

Министр отметил активное развитие двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере. Впрочем, партнерам еще есть, что предложить друг другу, например, в вопросах материально-технического обеспечения, взаимного обучения сотрудников. В 2024 году полицейские из ОАЭ прошли подготовку на базе белорусских спецподразделений: перенимали наш опыт работы во время проведения массовых мероприятий. Буквально на днях правоохранители из Абу-Даби пройдут еще один курс. Также Иван Кубраков поддержал инициативу эмиратских коллег по совместному проекту, направленному на противодействие торговле людьми и сексуальному насилию в отношении детей.

# Иван Кубраков # Беларусь-ОАЭ # МВД Беларуси

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