Лукашенко рассчитывает, что торгово-экономическое сотрудничество с ОАЭ достигнет уровня политического

Начался насыщенный день переговорами во Дворце Независимости. Беларусь рассчитывает, что торгово-экономическое сотрудничество с ОАЭ достигнет уровня политических отношений между странами. Об этом глава государства заявил на встрече с наследным принцем Абу-Даби, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зарубежный гость прибыл для участия в подписании двух международных документов – соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и его государствами-членами с одной стороны и ОАЭ, с другой стороны – и межправительственного соглашения Беларуси и ОАЭ о торговле услугами и осуществлении инвестиций. Визит приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня у вас относительно насыщенный день и очень важный. Я бы хотел, чтобы это был важный день в истории вашего государства. И я очень надеюсь, что у нас уровень нашего торгово-экономического сотрудничества подтянется до уровня нашего политического сотрудничества между Беларусью и Эмиратами. По крайней мере, мы вас об этом будем просить настойчиво. Хотя обижаться не на что, мы неплохо сотрудничаем. Свидетельством тому являются объекты инвестиционного сотрудничества между нами. Вы знаете, что мы вместе с эмиратской компанией строим «Северный берег».