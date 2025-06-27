Лукашенко рассчитывает, что торгово-экономическое сотрудничество с ОАЭ достигнет уровня политического
Начался насыщенный день переговорами во Дворце Независимости. Беларусь рассчитывает, что торгово-экономическое сотрудничество с ОАЭ достигнет уровня политических отношений между странами. Об этом глава государства заявил на встрече с наследным принцем Абу-Даби, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Зарубежный гость прибыл для участия в подписании двух международных документов – соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и его государствами-членами с одной стороны и ОАЭ, с другой стороны – и межправительственного соглашения Беларуси и ОАЭ о торговле услугами и осуществлении инвестиций. Визит приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня у вас относительно насыщенный день и очень важный. Я бы хотел, чтобы это был важный день в истории вашего государства. И я очень надеюсь, что у нас уровень нашего торгово-экономического сотрудничества подтянется до уровня нашего политического сотрудничества между Беларусью и Эмиратами. По крайней мере, мы вас об этом будем просить настойчиво. Хотя обижаться не на что, мы неплохо сотрудничаем. Свидетельством тому являются объекты инвестиционного сотрудничества между нами. Вы знаете, что мы вместе с эмиратской компанией строим «Северный берег».
Вчера вы присутствовали на форуме, который состоялся в выставочном центре. Мощное здание, целый комплекс, построенный с вашей помощью. Мы вам за это очень благодарны. Еще одна стройка эмиратской компании на сотни миллионов долларов. Это строительство гостиничного комплекса. Я думаю, мы вовремя закончим его в ближайшее время в районе Янки Купалы. Свислочь совсем здесь рядом, в центре города. Очень впечатляющий объект. Это будет говорить о нашем сотрудничестве, о нашей дружбе между Эмиратами и Беларусью.
Стороны сотрудничают также в сфере продовольственной безопасности и по ряду других направлений. ОАЭ готовы продолжать инвестировать в Беларусь.