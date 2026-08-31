Новости по тегу #Беларусь-Иран

Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации в регионе – после того, как США нанесли удар по иранскому острову Ларак.
Об этом было заявлено на встрече в Палате Представителей Национального собрания с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики в Беларуси.
Траурные мероприятия прошли в тегеранской мечети Мосалля имени Имама Хомейни.
Глава белорусской делегации примет участие в церемонии прощания с погибшими от авиаударов США и Израиля 28 февраля Верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
Настоящей сенсацией стали заявления белорусского лидера, касающиеся сроков завершения крупнейших военных противостояний современности.
Между Беларусью и Ираном давно складываются дружественные отношения. Государства поддерживают высокий уровень политических контактов.
Основное внимание стороны уделяют торговле, промышленной кооперации, сельскому хозяйству, науке и технологиям. Рачков подчеркнул, что товарооборот между странами заметно вырос, поставлена задача увеличить его до 1 млрд долларов.
Беседа состоялась по инициативе иранской стороны. Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, Масуд Пезешкиан проинформировал Александра Лукашенко о ситуации в регионе Персидского залива.
По мнению Тегерана, американцы продолжают заниматься пиратством и морским разбоем под предлогом так называемой блокады Ормузского пролива. Чтобы обезопасить судоходство, Иран 18 апреля восстановил военный контроль над акваторией до наступления мира в регионе.
СМИ сообщают, что Исламабад уже разослал распоряжение по логистике и безопасности для ожидаемой дипломатической встречи.
Почему конфликт на Ближнем Востоке не такой уж и далекий и как все взаимосвязано? Откликаются ли геополитические афтершоки в Беларуси? И что рядом с нашими рубежами – глобальный фокус не сместился? Эксперты рассмотрели международный фактор.
«Чтобы попасть обратно нужен был специальный код, который может сделать посольство.»
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00