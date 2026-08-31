Прямой эфир

Новости по тегу #Беларусь-Иран

Трамп пригрозил Ирану мощным ответом после удара по американским объектам
31 августа 2026 13:31

Трамп пригрозил Ирану мощным ответом после удара по американским объектам

Беларусь и Иран работают над договором о стратегическом партнерстве
17 августа 2026 10:38

Беларусь и Иран работают над договором о стратегическом партнерстве

Сергеенко принял участие в церемонии прощания с бывшим Верховным лидером Ирана Али Хаменеи
03 июля 2026 13:51

Сергеенко принял участие в церемонии прощания с бывшим Верховным лидером Ирана Али Хаменеи

Сергеенко по поручению Президента Беларуси прибыл с рабочим визитом в Иран
03 июля 2026 07:44

Сергеенко по поручению Президента Беларуси прибыл с рабочим визитом в Иран

Заявления Лукашенко в интервью «Аль-Арабия» возглавили ленты информагентств. Что говорят в мире?
13 июня 2026 16:43

Заявления Лукашенко в интервью «Аль-Арабия» возглавили ленты информагентств. Что говорят в мире?

Рачков обозначил сферы интересов Беларуси в отношениях с Ираном
05 мая 2026 14:08

Рачков обозначил сферы интересов Беларуси в отношениях с Ираном

Рачков: Беларусь и Иран должны достичь товароборота в 1 млрд долларов
05 мая 2026 13:44

Рачков: Беларусь и Иран должны достичь товароборота в 1 млрд долларов

Лукашенко провел телефонный разговор с Президентом Ирана
30 апреля 2026 13:35

Лукашенко провел телефонный разговор с Президентом Ирана

Новый раунд переговоров между Ираном и США планируется 26 апреля. Ситуация на Ближнем Востоке
18 апреля 2026 17:11

Новый раунд переговоров между Ираном и США планируется 26 апреля. Ситуация на Ближнем Востоке

Второй раунд переговоров США и Ирана может состояться в Исламабаде в конце следующей недели
15 апреля 2026 17:36

Второй раунд переговоров США и Ирана может состояться в Исламабаде в конце следующей недели

Конфликт на Ближнем Востоке. Как ситуация в мире влияет на Беларусь – разобрались эксперты
13 апреля 2026 18:46

Конфликт на Ближнем Востоке. Как ситуация в мире влияет на Беларусь – разобрались эксперты

«На границе сказали, что обратно попасть не получится». Азарёнок – о поездке в Иран
10 апреля 2026 19:59

«На границе сказали, что обратно попасть не получится». Азарёнок – о поездке в Иран