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Минобороны Беларуси и Ирана согласовали план военного сотрудничества на 2026-й

09 декабря 2025 07:10
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Взаимодействие в сфере обороны. В Минске состоялось третье заседание совместной белорусско-иранской межведомственной комиссии по военному сотрудничеству. Встреча прошла в Центральном доме офицеров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны Беларуси и Ирана согласовали план военного сотрудничества на 2026-й-2

Делегации двух стран обсудили выполнение плана военного сотрудничества между министерствами обороны на 2025 год. Как отмечено, мероприятия реализуются в полном объеме и соответствуют оговоренным срокам.

Согласован новый документ – план сотрудничества на предстоящий год, который предусматривает дальнейшее развитие взаимодействия в сфере обороны. Кроме того, стороны рассмотрели широкий круг вопросов текущего состояния отношений. Особое внимание уделили перспективам интенсификации совместной работы в областях, представляющих взаимный интерес: подготовке кадров, обмену опытом, научно‑техническому взаимодействию.

По общему мнению, подобные встречи способствуют укреплению доверия и практической координации между Вооруженными Силами Беларуси и Ирана. Заседание комиссии стало еще одним шагом в развитии партнерских связей, подтверждающим стремление к расширению сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

# Беларусь-Иран # Министерство обороны Республики Беларусь # Вооруженные силы Республики Беларусь

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