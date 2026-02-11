Сегодня, 11 февраля, ритм возрожденного единства можно вновь услышать в сердце Тегерана. На крупнейшей площади столицы Азади, что в переводе площадь Свободы, собрались сотни иранцев. Ежегодно здесь проводят мирный митинг в честь празднования победы Исламской революции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня все началось с масштабного шествия. 11 февраля 1979 года народное движение положило конец монархии шаха Мохаммада Резы Пехлеви. Последующий референдум закрепил курс на создание Исламской Республики.

Но едва прорезался демократический голос Ирана, в ответ он услышал угрозы, обвинения в терроризме, протесты, посеянные извне, а экономика оказалась под санкционным катком США. Все западные недоброжелатели преследуют одну цель – положить конец Иранской ядерной программе, которая годами обеспечивает суверенитет страны. Однако, Тегеран вот уже почти полвека отражает все атаки при этом сохраняя лицо, чего нельзя сказать о тех, кто нападает на исламское государство.