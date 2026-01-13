МИД дал рекомендации гражданам Беларуси, которые планируют поездки в Иран

Беларусь категорически отвергает любые формы вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Об этом заявили в МИД нашей страны, комментируя события в Иране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, Минск внимательно следит за развитием обстановки в Исламской Республике. В МИД Беларуси убеждены, что правительство и иранский народ способны преодолеть имеющиеся трудности и сохранить стабильность в стране. Во внешнеполитическом ведомстве дали рекомендации соотечественникам, которые находятся в Иране или планируют посетить Исламскую Республику.
Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
Гражданам Беларуси, которые планируют поездки в Иран в связи с неотложной необходимостью, следует обязательно учитывать официальное уведомление официальных властей там о введении ограничений на использование воздушного пространства, сообщения авиакомпаний об изменении графика полетов в Иран, а также информацию о возможных изменениях в работе аэропортов.
Для белорусских граждан, уже находящихся на территории Ирана, действуют стандартные рекомендации в условиях осложненной обстановки: соблюдать местное законодательство, следовать распоряжениям официальных лиц, проявлять осмотрительность и избегать мест массового скопления людей.