Прямой эфир

МИД дал рекомендации гражданам Беларуси, которые планируют поездки в Иран

13 января 2026 13:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь категорически отвергает любые формы вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Об этом заявили в МИД нашей страны, комментируя события в Иране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, Минск внимательно следит за развитием обстановки в Исламской Республике. В МИД Беларуси убеждены, что правительство и иранский народ способны преодолеть имеющиеся трудности и сохранить стабильность в стране. Во внешнеполитическом ведомстве дали рекомендации соотечественникам, которые находятся в Иране или планируют посетить Исламскую Республику.

МИД дал рекомендации гражданам Беларуси, которые планируют поездки в Иран-2

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
Гражданам Беларуси, которые планируют поездки в Иран в связи с неотложной необходимостью, следует обязательно учитывать официальное уведомление официальных властей там о введении ограничений на использование воздушного пространства, сообщения авиакомпаний об изменении графика полетов в Иран, а также информацию о возможных изменениях в работе аэропортов.

Для белорусских граждан, уже находящихся на территории Ирана, действуют стандартные рекомендации в условиях осложненной обстановки: соблюдать местное законодательство, следовать распоряжениям официальных лиц, проявлять осмотрительность и избегать мест массового скопления людей. 

# Международная политика # МИД Республики Беларусь # Беларусь-Иран

Другие новости рубрики

Все новости
«Англичанка по-прежнему гадит». Муковозчик – о желании министра обороны Британии «похитить Путина»
12 января 2026 17:26

«Англичанка по-прежнему гадит». Муковозчик – о желании министра обороны Британии «похитить Путина»

Беларусь была и остаётся верным партнёром Венесуэлы – замглавы МИД Шестаков
12 января 2026 16:54

Беларусь была и остаётся верным партнёром Венесуэлы – замглавы МИД Шестаков

Совет Республики Национального собрания Беларуси осуждает атаку на Венесуэлу
12 января 2026 13:40

Совет Республики Национального собрания Беларуси осуждает атаку на Венесуэлу