МИД дал рекомендации гражданам Беларуси, которые планируют поездки в Иран

Беларусь категорически отвергает любые формы вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Об этом заявили в МИД нашей страны, комментируя события в Иране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, Минск внимательно следит за развитием обстановки в Исламской Республике. В МИД Беларуси убеждены, что правительство и иранский народ способны преодолеть имеющиеся трудности и сохранить стабильность в стране. Во внешнеполитическом ведомстве дали рекомендации соотечественникам, которые находятся в Иране или планируют посетить Исламскую Республику.