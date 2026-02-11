Лукашенко поздравил Президента Ирана с 47-й годовщиной Исламской революции

Стойкость Ирана на международной арене вызывает уважение – это подчеркнул Александр Лукашенко, поздравляя руководство и народ этой страны с 47-й годовщиной победы Исламской революции. Она стала переломным моментом в современной истории страны, символом национального единства, независимости и стремления к справедливости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«За период существования Иран много раз проходил через серьезные испытания. Недавние события стали проверкой на зрелость институтов власти и прочность общественного договора. Сохранение конституционного порядка в непростое время свидетельствует об ответственности руководства и способности жителей отстаивать свой выбор, не позволяя внешним силам навязать чужую волю. Стойкость Тегерана на международной арене вызывает уважение. В условиях региональной военной эскалации и жесткого противостояния тем, кто использует двойные стандарты, Иран продолжает двигаться своим путем, демонстрируя прогресс и верность традиционным духовным ценностям», – подчеркнул глава государства.