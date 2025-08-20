Беларусь поддерживает легитимное право Ирана на развитие мирного атома – Лукашенко

«В нынешней ситуации нужно не идти, а бежать», – это, имея в виду перспективы отношений Минска и Тегерана, заявил Александр Лукашенко на встрече с Масудом Пезешкианом, Президентом Ирана, который находится в Беларуси с официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот путь является признаком многополярности и создания новой экономической системы взаимоотношений. Важно понимать, среди экономических причин современных конфликтов – контроль мировых магистралей. Для белорусского импорта это еще один международный транспортный коридор «Север – Юг». Через Иран дорога в Персидский залив, Южную и Юго-Восточную Азию и Африку. К нашим партнерам по дальней дуге. Почему бы не создавать совместные продукты и выходить с ними на рынки третьих стран? Мы готовы двигаться дальше. Во всех смыслах.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

Наши сегодня цели – присутствовать там и Минским тракторным заводом. У нас уже сделаны шаги первые – это и «Гомсельмаш», где, я думаю, уже в ближайшее время будет совместное производство. Следующим этапом параллельно идет Минский тракторный завод, Минский автомобильный завод. Там необходимо решить определенные вопросы. Я думаю, мы уже со следующего года будем присутствовать полномасштабно Министерством промышленности.

Иран может стать хабом белорусской продукции. Очень выгодное положение как сухопутное, так и морское. И в, и через Иран есть три основных коридора. По каждому из них надо договариваться о тарифах. Соглашение между транспортными ведомствами сегодня подписано. Пока в области воздушного транспорта. Время пришло приземляться. Делать наши проекты более конкретными. Лукашенко: Беларусь рассматривает Иран в качестве важного политического и экономического партнера.

Такой набор внешнеполитических принципов – от экономики до мировоззренческих нарративов – заметно сокращает дистанцию между нашим странами. Конечно, есть культурные особенности. Например, во время нашего визита в Иран женская часть белорусской делегации, что называется, «охиджабилась». А сегодня наследники персов во время подписания документов женские руки все-таки не жали. Кстати из 13 подписанных документов три в той либо иной мере касались информационного сотрудничества.

Марат Марков, министр информации Беларуси:

Воздействие и противоборство. То есть в первую очередь это возможность влиять на умы людей. И это актуально и для Беларуси, и для Ирана. И естественно, что в этой ситуации мы должны обмениваться, информации должны сотрудничать и вырабатывать совместно те инструменты, которые будут способствовать тому, что в наших странах в этом направлении, в этой сфере все было нормально. Слово превращают в самое убойно оружие. Аргумент для начала дискредитации. Сегодня же главы государств приняли совместное заявление. Семь пунктов. Суть: доверительное отношение между странами, обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке, и осуждение агрессивных односторонних решений монополярного мира.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Убежден, подписанные сегодня документы послужат значительному расширению партнерства между нашими дружественными странами. Белорусская сторона сделает все возможное для скорейшего воплощения в жизнь достигнутых договоренностей на всех уровнях и во всех областях. Не могу оставить без внимания крайне напряженную ситуацию после нового витка военной эскалации между Израилем и Ираном, что привело к прямому вовлечению в конфликт Соединенных Штатов Америки. Силовое противостояние – серьезная угроза региональной и международной стабильности и безопасности, особенно в связи с нанесением ударов по инфраструктуре Ирана, в том числе ядерной, которая находится под контролем МАГАТЭ. Мы поддерживаем легитимное право Ирана на развитие мирного атома. Уверен, для достижения прочного мира важно воздерживаться от любых действий, которые могут спровоцировать новую эскалацию. Мудрость и дальновидность должны возобладать над эмоциями и предубеждениями. Президенты договорились углублять сотрудничество. В том числе в гуманитарной сфере.