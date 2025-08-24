«Для Минска и Тегерана не существует закрытых тем!» Главное из встречи Лукашенко и Пезешкиана

На неделе в Минск наконец доехала делегация из Ирана во главе с Президентом этой страны. Переносили эту встречу из-за 12-дневной ирано-израильской войны в июне, и вот обстановка стала способствовать подобным международным визитам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас Иран проводит первые послевоенные учения. «Устойчивая мощь 1404» – так они называются. Задействовали в них ракеты, корабли и дроны. Министр обороны Ирана заявил, что страна оснастила свои Вооруженные силы новыми ракетами, способными эффективно отражать возможные агрессивные действия противника. И это на фоне того, что Израиль своими атаками нанес ущерб стратегически важным ядерным объектам и системам ПВО Ирана. Впрочем, в Беларуси больше говорили об экономике, торговом и мирном сотрудничестве. Минск считал и считает Тегеран важным экономическим и политическим партнером. Александр Лукашенко со своим коллегой провел переговоры в узком и широком формате. Во время итогового заявления для СМИ Президент Беларуси подчеркнул, что мы рассчитываем в ближайшее время заключить соглашение о стратегическом сотрудничестве с Ираном. Почему сейчас и зачем нам это надо, разбирался Евгений Пустовой, он же следил за встречей важного гостя во Дворце Независимости.

На неделе поставили точный диагноз политическим отношениям между Минском и Тегераном. Сотрудничество поднято до стратегического уровня. Ладонь Беларуси открыта к рукопожатию для всех, кто не держит фигу за спиной. С прагматичной стороны – это рынки сбыта для нашей открытой экономики, а еще это черта белорусского национального характера и внешнеполитическая доктрина Беларуси – дружелюбие. Лукашенко – Пезешкиану: мы готовы к обсуждению любых вопросов, закрытых тем у нас нет. Иран не просто крупное государство – отдельная цивилизация. Планетарная история разворачивалась именно в этих библейских местах. Поэтому и у страны, и у лидера должен быть международный авторитет, чтобы его так встречал Тегеран. Так Тегеран встречал Лукашенко уже трижды.

Признак самого высокого доверия, уважения и чести к Александру Лукашенко – встреча с аятоллой. Это верховный правитель древнего государства, и он отвечает за духовное состояние общества и цивилизационный курс страны. Двери его скромного жилища мало для кого даже из мировых политиков открыты. Это диалог лидеров. Иран, как и Беларусь, – вызов западному мейнстриму, страны традиционного уклада. Иран, как и Беларусь, – фундаментальные страны новой архитектуры взаимоотношений, равноправного и многополярного мира.

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Надежность, предсказуемость и нацеленность на развитие. Вот эти три составляющие как раз и делают визит очень важным. Беларусь и Иран – у нас разная ресурсная база, но все же мы занимаем единые ценностные позиции, которые лягут в основу будущего мира по разным направлениям – экономическом, политическом, международного устройства. В ООН Минск и Тегеран объединяет Движение неприсоединения. Мы вместе в БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Именно эти интеграции являются реальными альтернативами миру моноглобализации. Причем на этих площадках мы взаимодополняем друг друга. Тегеран поддержал Минск при получении статуса наблюдателя в БРИКС, а Беларусь помогла Ирану войти в зону свободной торговли в ЕАЭС. О встрече на высшем уровне в Беларуси президенты договорились в Казани, на полях саммита БРИКС. И во время минского саммита ЕАЭС, и на этой встрече наш Президент смело поддержал Тегеран. Ведь воздушные атаки, по сути, начались с повода уровня пробирки Колина Пауэлла. Беларусь поддерживает легитимное право Ирана на развитие мирного атома – Лукашенко.

Иран – теократия. В семье главный – мужчина, в стране – верховный лидер, выше всех – Бог. Кстати, во время обмена соглашениями гости руки нашим руководителькам не жали. Если кратко. Иран – это почти 92 миллиона человек. Спрос какой! А если учесть, что у них правильное патриархальное общество – население будет только расти. Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Это достаточно емкий рынок, на который мы можем поставлять прежде всего продукцию, потребительские товары, можем поставлять продовольственные товары. То есть это емкий рынок, с одной стороны. С другой стороны, не надо забывать, что Иран – это достаточно технологически развитая страна.

После трагической гибели прежнего Президента в мае 2024 года – новые лица в управлении государством, новые подходы, но прежний неизменный путь. Поэтому сменность элит не влияет на тесноту отношений с Беларусью. Так что эта встреча не только знакомство, но сразу и деловые переговоры. Лукашенко – Пезешкиану: вы были и остаетесь нашими друзьями. За закрытыми дверями обсуждали, как еще шире открыть двери друг для друга. Экономические отношения поднять до политического уровня. У Ирана и Беларуси большой лаг для совместных проектов – можем друг другу подставить плечо. Во время визита в Тегеран нашему Президенту показали многое – из перспективных разработок, тех, что прячут от чужого глаза. Санкции научили надеяться на себя. Лукашенко назвал важное направление в работе с Ираном – развитие коридора «Север – Юг». Беларусь и Иран готовятся покорить новые вершины – Эльбрус сотрудничества. «Будешь вперед двигаться – горы одолеешь». Персидская пословица о сегодняшних трудностях в геополитике.

За крылатыми фразами четкие показатели. За последние пять лет товарооборот вырос в пять раз. Работает белорусско-иранская комиссия. А импульс сотрудничеству придал визит Первого в Тегеран в преддверии 30-летнего юбилея дипломатических отношений. На это раз подписано 13 соглашений. А главный аргумент к тесному экономическому сотрудничеству звучит из уст Первого.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все, что мы производим, надо Ирану. Иран нас уговаривает, чтобы мы активнее использовали логистическое направление через Россию и Иран. Россия, Армения, Иран и на Персидский залив. Уговаривают! Так нам это надо прежде всего. В Тегеране снова ждут Александра Лукашенко. Приглашение получено. Стратегические решения Первого всегда правильны. Вот и ставка на Иран. Дальновидный выбор. Во все времена перемен и геополитической турбулентности битва за логистические коридоры. Через Иран – в страны-партнеры, с Ираном – к многополярному миру. Это и есть геополитика. Ольга Лазоркина:

Визит состоялся не только в Республику Беларусь, но еще и в Армению. Поэтому Россия, Армения, Иран и выход в Персидский залив – это логистический путь, который может быть использован и нашей страной в том числе. Ирина Новикова:

Этот путь для нас очень важный, потому что основные наши партнеры на сегодняшний день – это Юго-Восточная Азия и Центральная Азия. Иран – на стыке Ближнего и Среднего Востока. С севера омывается Каспийским морем, с юга – Персидским и Оманским заливами. А это же и есть география дружественных для нас страны. Вместе мы можем не только Эльбрус покорить. А создать новый анклав в мировой экономике.