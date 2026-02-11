Лукашенко: стойкость Ирана на международной арене вызывает уважение

Александр Лукашенко поздравил Президента Ирана и народ этой республики с 47-й годовщиной победы Исламской революции – переломным моментом в современной истории страны, символом национального единства, независимости и стремления к справедливости. Как подчеркнул белорусский лидер, стойкость Тегерана на международной арене вызывает уважение. Также Александр Лукашенко отметил, что с теплотой вспоминает визит в Беларусь Масуда Пезешкиана, придавший качественный импульс укреплению отношений двух стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.