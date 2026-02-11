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Лукашенко: стойкость Ирана на международной арене вызывает уважение

11 февраля 2026 06:07
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Александр Лукашенко поздравил Президента Ирана и народ этой республики с 47-й годовщиной победы Исламской революции – переломным моментом в современной истории страны, символом национального единства, независимости и стремления к справедливости. Как подчеркнул белорусский лидер, стойкость Тегерана на международной арене вызывает уважение. Также Александр Лукашенко отметил, что с теплотой вспоминает визит в Беларусь Масуда Пезешкиана, придавший качественный импульс укреплению отношений двух стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: стойкость Ирана на международной арене вызывает уважение-2

«Проведенные переговоры подтвердили высокий уровень доверия между нами, а достигнутые договоренности открыли новые горизонты для расширения двустороннего сотрудничества», – подчеркнул глава государства. 

# Александр Лукашенко # Беларусь-Иран

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