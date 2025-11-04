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Беларусь и Иран определили пути развития сотрудничества в сфере военно-воздушных сил и ПВО

04 ноября 2025 05:51
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Беларусь и Иран укрепляют партнерство с опорой на взаимное уважение и доверие. Нашу страну посещает военная делегация Военно-воздушных сил Исламской Республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Иран определили пути развития сотрудничества в сфере военно-воздушных сил и ПВО-2

Визит начался со встречи командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси генерал-майора Андрея Лукьяновича с командующим Военно-воздушными силами Ирана генерал-майором Хамидом Вахеди. В ходе встречи стороны обсудили состояние двусторонних отношений и определили дальнейшие пути углубления сотрудничества в области военно-воздушных сил и ПВО. Планируется, что иностранная делегация посетит нашу Военную академию и воинские части ВВС, ознакомится с новейшими образцами вооружения в сфере радиоэлектронной борьбы.

# Беларусь-Иран # Вооруженные силы Республики Беларусь

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