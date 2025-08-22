Почему Беларусь и Иран дружат? Политолог о визите Пезешкиана в Минск и отношениях с США

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетил с официальным визитом Минск. Этот визит готовился давно и должен был состояться еще в июне, но тогда ему помешала агрессия Израиля и США против этой страны. Иран выстоял, смог противостоять очень сильному противнику, который посчитал для себя опасным продолжать атаки. И это важно понимать. Иран – устойчивое государство, и устойчивым его делают именно отличия от западных демократий. Немного поясню. Действующий президент Ирана Пезешкиан, пришедший на смену погибшему при странных обстоятельствах Ибрахиму Раиси, считается принадлежащим кругу так называемых реформаторов, которые выступают, в отличие от консерваторов, за определенные изменения в государственной политике. В том числе за переговоры с западными странами. Но политическая система Исламской Республики Иран такова, что и реформаторы, и консерваторы, которые могут реально конкурировать между собой за власть в стране, никогда не подвергают сомнению ее ценности и стратегический курс, определяемый верховным руководителем Ирана рахбаром, которым сегодня является Али Хаминеи. А за соблюдением преемственности курса и единства иранского народа следит вооруженный Корпус стражей исламской революции. И эта система продемонстрировала свою устойчивость даже тогда, когда врагом были атакованы и убиты высокопоставленные руководители армии, Корпуса стражей, под угрозой находились жизни и высшего руководства Ирана. Поэтому визит президента Пезешкиана и представительной иранской делегации в Минск был подтверждением углубления курса на дружбу и сотрудничества с Беларусью, начатого еще при предыдущем президенте Раиси. Александр Лукашенко обозначил перспективы этого сотрудничества с белорусской стороны. Лукашенко: Беларусь рассматривает Иран в качестве важного политического и экономического партнера.

Алексей Дзермант:

На юге Евразии Иран – одно из ключевых и самых влиятельных государств. Он член ШОС и БРИКС, наблюдатель в Евразийском экономическом союзе. Для нас Иран может быть очень важным экономическим партнером и выходом к южным морям. И в рамках этого визита были подписаны важные документы, расширяющие сферы нашего сотрудничества в промышленности, в военно-технической сфере и логистике. Крайне важно и то, чтобы наши люди имели возможность взаимно познавать друг друга. Ведь Иран – это одна из древнейших цивилизаций, очень привлекательных в культурном и туристическом плане, а молодым иранцам может быть крайне привлекательно качественное и недорогое образование в нашей стране – медицинское и техническое. Именно для этого был необходим прямой авиарейс Минск – Тегеран, о запуске которого мы наконец договорились. Хотя и здесь еще есть куда стремиться. Нам нужно выходить еще и на взаимный безвизовый режим. Возникает вопрос: а как на это все будут смотреть, скажем, американцы, с которыми мы, как видно, в последнее время начали прямые контакты? Да, белорусская сторона эти контакты приветствует, если они идут на пользу и соответствуют нашим национальным интересам. Более того, когда Дональд Трамп звонил Александру Лукашенко, когда представители американской администрации приезжали в Минск, руководство нашей страны доводило им белорусский взгляд и на ситуацию на Ближнем Востоке. Он заключается в осуждении санкционного давления и агрессии против суверенных государств.