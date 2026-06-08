Новости по тегу #Балет

Премьера балета «Баядерка» в Большом театре Беларуси состоялась 6 июня.
В Большом театре Беларуси открывается XII фестиваль «Балетное лето»
В 2026 году учреждение планирует принять 40 одаренных ребят. Вступительные испытания пройдут в два этапа.
Искусство Марины Вежновец многогранно. Она успела стать примой, исполнить лучшие партии в «Баядерке», «Дон Кихоте», «Лебедином озере», открыла собственную балетную школу, где передает свой талант и опыт молодому поколению.
«Здоровье у балерин, конечно, страдает. В частности, от этих диет. Все идет из детства, бывает, что нарушается и обмен веществ, расстройство пищевого поведения, все это в балете есть».
«Я всегда верил в белорусский балет, потому что, может быть, как никто, попробовал сам балет во всех ипостасях. ».
57 лет балетмейстер служит в Большом театре оперы и балета нашей страны.
Путь заслуженной артистки Беларуси Марины Вежновец – сложный, но гармоничный танец жизни. Заглянули за кулисы ее карьеры, чтобы понять, из чего соткана настоящая магия сцены.
Авторский балет «Иллюзии любви» стал лауреатом престижной международной премии BraVo.
«Этот проект, наверное, как благодарность артисту за его работу».
Великая Отечественная война разделила жизнь людей на «до» и «после», и спустя десятилетия ее последствия не могут не волновать. Мы не имеем права это забыть. С таким посылом реализован новый концертный проект Большого театра Беларуси «Патетический дневник памяти».
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