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Новости по тегу #Балет

В Большом театре Беларуси состоялась премьера обновленного балета «Баядерка»
08 июня 2026 11:37

В Большом театре Беларуси состоялась премьера обновленного балета «Баядерка»

Звезды хореографии из Санкт-Петербурга и Москвы выступят в Большом театре Беларуси
06 июня 2026 17:39

Звезды хореографии из Санкт-Петербурга и Москвы выступят в Большом театре Беларуси

Белорусская государственная хореографическая гимназия-колледж проводит приемную кампанию
27 мая 2026 06:26

Белорусская государственная хореографическая гимназия-колледж проводит приемную кампанию

Белорусская прима-балерина – пообщались с Мариной Вежновец о творчестве, карьере и семье
26 мая 2026 13:49

Белорусская прима-балерина – пообщались с Мариной Вежновец о творчестве, карьере и семье

«В погоне за тем, что тебе нужно похудеть». Откровенный разговор с белорусской балериной
21 ноября 2025 17:59

«В погоне за тем, что тебе нужно похудеть». Откровенный разговор с белорусской балериной

«Я всегда верил в белорусский балет». Пообщались с Юрием Трояном о развитии танцевального искусства
08 октября 2025 11:10

«Я всегда верил в белорусский балет». Пообщались с Юрием Трояном о развитии танцевального искусства

Президент поздравил народного артиста Беларуси Юрия Трояна с 75-летием
06 октября 2025 07:50

Президент поздравил народного артиста Беларуси Юрия Трояна с 75-летием

Почему первая роль стала провальной и как начинается день примы Большого? Интервью с балериной Мариной Вежновец
25 июня 2025 12:03

Почему первая роль стала провальной и как начинается день примы Большого? Интервью с балериной Мариной Вежновец

«Премию не соотношу с собой, её получил именно театр» – Игорь Колб об авторском балете «Иллюзии любви»
25 апреля 2025 11:40

«Премию не соотношу с собой, её получил именно театр» – Игорь Колб об авторском балете «Иллюзии любви»

Большой театр запускает творческий проект «Жизнь в профессии». Первой его героиней стала Ирина Еромкина
05 февраля 2025 10:04

Большой театр запускает творческий проект «Жизнь в профессии». Первой его героиней стала Ирина Еромкина

Такого масштаба ещё не было! Концертный проект Большого театра Беларуси «Патетический дневник памяти» представят в Бресте и Минске
20 сентября 2024 15:36

Такого масштаба ещё не было! Концертный проект Большого театра Беларуси «Патетический дневник памяти» представят в Бресте и Минске

Балет «Иллюзии любви» – премьера на сцене Большого театра
02 декабря 2023 14:10

Балет «Иллюзии любви» – премьера на сцене Большого театра