Белорусская государственная хореографическая гимназия-колледж проводит приемную кампанию

Прием документов в пятый класс, где начинается становление будущих звезд большой сцены, завершается уже 1 июня. В 2026 году учреждение планирует принять 40 одаренных ребят. Вступительные испытания пройдут в два этапа. Основные просмотры назначены на 3 и 4 июня. Тех, кто по уважительным причинам не сможет явиться в эти дни, ждут в резервную дату – 10 июня.

Оксана Семенова, преподаватель классического танца Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа:

Первый этап – это просмотр физических профессиональных данных, а второй этап – это исполнение хореографической композиции, где дети могут показать именно свой творческий потенциал, свой талант. Очень часто бывает, что данные средние, но дети настолько богатые и яркие внутри, и им есть что сказать публике, что мы готовы принимать детей со средними данными и развивать здесь, работать именно над развитием данных, чтобы из них получились именно талантливые индивидуальности и очень интересные артисты.

Выпускники 9-х классов, мечтающие о сцене, смогут подать документы чуть позже – с 18 по 23 июля на специальность «Искусство балета». План приема в этом году составляет 26 бюджетных и 4 платных места. По окончании обучения каждый выпускник получает уникальную тройную квалификацию: артист, руководитель творческого коллектива и учитель. Диплом гимназии-колледжа высоко ценится на международном рынке труда и не требует подтверждения за рубежом.