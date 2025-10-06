Президент поздравил народного артиста Беларуси Юрия Трояна с 75-летием

6 октября 75-летие отмечает народный артист Беларуси Юрий Троян. 57 лет балетмейстер служит в Большом театре оперы и балета нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он первый исполнитель партий Хозе в «Кармен-сюите» Бизе, Принца в «Щелкунчике» Чайковского, главной роли в постановке «Спартак» Хачатуряна. Кроме того, создатель балетов «Крылья памяти», «Тристан и Изольда», «Витовт». С юбилеем выдающегося танцовщика и хореографа поздравил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что особого уважения заслуживает педагогическая деятельность Юрия Антоновича. Глава государства отметил, что, освятив жизнь беззаветному творческому служению, юбиляр внес значительный вклад в развитие белорусского хореографического искусства, сохранение и обогащение наследия отечественной балетной школы.