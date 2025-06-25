Почему первая роль стала провальной и как начинается день примы Большого? Интервью с балериной Мариной Вежновец

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Конечно, были моменты, когда были и слезы, и, казалось, несправедливость. Но чтоб бросить или остановится – такого не было в моей жизни Путь заслуженной артистки Беларуси Марины Вежновец – сложный, но гармоничный танец жизни. Заглянули за кулисы ее карьеры, чтобы понять, из чего соткана настоящая магия сцены.

Марина Вежновец, заслуженная артистка Республики Беларусь:

В балет я пришла не по своей воле и вообще не понимала долго, для чего, зачем. Я очень счастлива, что у моей мамы нашлись мудрые слова, которые остановили меня в художественной гимнастике и перенаправили всю мою энергию в балетное искусство. Гимнастика не прошла даром. Она закалила характер и развила физическую силу, необходимую в балете.

Марина Вежновец:

Балетное тело – абсолютно другое. Как ребенок чему-то учится, также и тело в твоих спектаклях чему-то учится и потом перестраивается, делает так, как тебе нужно. Диалог с собой начинается каждое утро у станка и длится на протяжении всей карьеры. Эта рутинная работа, далекая от сценического блеска, является основой основ, без которой невозможны триумфы. Марина Вежновец:

Трудно подниматься утром и начинать «экзорцизм» у станка, что делает артист балета ежедневно. Но когда начинается репетиция, музыка, роли, то это все настолько захватывает! Ты, наоборот, напитываешься.

Невзятые партии, разочарования, страх сцены. Путь к славе тернист, но Марина научилась превращать падения во взлеты. Марина Вежновец:

Первая роль – обнять и плакать. Повелительница в «Дон Кихоте», и это было очень страшно, волнительно, я даже фуэте итальянское, которое надо было крутить на центре, почему-то крутила сбоку. Помню, была премьера «Лебединого озера», я проходила весь спектакль в зале, а на сцене я вдруг почувствовала, что у меня отнимается нога. Это ощущение у меня было впервые в жизни. Поэтому теперь говорю всем артистам, что это нормально, когда волнение.