«Я всегда верил в белорусский балет». Пообщались с Юрием Трояном о развитии танцевального искусства

Юрий Троян, балетмейстер, хореограф, народный артист Беларуси:

Я оглядываюсь просто и смотрю... Многое в жизни было, есть что вспомнить. Это очень приятный процесс – вспоминать. Далеко не всегда приятные вещи, но это жизнь, поэтому вспоминаешь много спектаклей, актеров, с которыми приходилось работать, высочайших профессионалов, преподавателей, всех своих коллег, многие из которых будут на спектакле. Они продолжают работать в театре.

Я всегда верил в белорусский балет, потому что, может быть, как никто, попробовал сам балет во всех ипостасях. Я был и директором труппы, и художественным руководителем, и преподавателем, и исполнителем, 20 лет танцевал на сцене. Директором хореографического училища был. Это все разные ракурсы. Знаете, как бриллиант, у которого много граней. Чем больше этих граней, тем он ценнее. И то, что я вижу сейчас, это очень интересно.