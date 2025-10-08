«Я всегда верил в белорусский балет». Пообщались с Юрием Трояном о развитии танцевального искусства

Культовый проект «Жизнь в профессии» вновь собирает друзей. Сегодня в Большом театре Беларуси представят балет «Анастасия». Постановка будет посвящена 75-летию хореографа, балетмейстера народного артиста Беларуси Юрия Трояна. О предстоящем вечере и о главных секретах творческого долголетия мы поговорили с юбиляром.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Юрий Троян, балетмейстер, хореограф, народный артист Беларуси.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Какие чувства и мысли у вас рождает этот день и предстоящая круглая дата и премьера?
Юрий Троян, балетмейстер, хореограф, народный артист Беларуси:
Я оглядываюсь просто и смотрю... Многое в жизни было, есть что вспомнить. Это очень приятный процесс – вспоминать. Далеко не всегда приятные вещи, но это жизнь, поэтому вспоминаешь много спектаклей, актеров, с которыми приходилось работать, высочайших профессионалов, преподавателей, всех своих коллег, многие из которых будут на спектакле. Они продолжают работать в театре.
Я всегда верил в белорусский балет, потому что, может быть, как никто, попробовал сам балет во всех ипостасях. Я был и директором труппы, и художественным руководителем, и преподавателем, и исполнителем, 20 лет танцевал на сцене. Директором хореографического училища был. Это все разные ракурсы. Знаете, как бриллиант, у которого много граней. Чем больше этих граней, тем он ценнее. И то, что я вижу сейчас, это очень интересно.
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