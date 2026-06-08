В Большом театре Беларуси состоялась премьера обновленного балета «Баядерка»

Фестиваль «Балетное лето» в Большом проходит в Минске. Главной премьерой стал балет «Баядерка». Об этом информирует официальный Telegram-канал Большого театра Беларуси.

В постановке спектакля приняла участие большая творческая группа. Над ним трудились музыкальный руководитель и дирижер-постановщик народный артист Республики Башкортостан Артем Макаров, балетмейстер-постановщик заслуженный артист Российской Федерации Игорь Колб, художник-постановщик лауреат республиканских конкурсов Любовь Сидельникова, художник по свету Кирилл Бажок.

Со словами поздравления к коллективу театра в день премьеры обратилась гендиректор Большого театра Беларуси Екатерина Дулова: «Поздравляю с возвращением на сцену театра «Баядерки». Она отметила, что спектакль предстал перед зрителями новый, красивый, стильный и искусный. Колоссальная работа дала свои плоды – показ стал настоящим чудом, указала Дулова.

Первый показ «Баядерки» состоялся в 1877 году в Санкт-Петербурге.

Фото: официальный Telegram-канал Большого театра Беларуси