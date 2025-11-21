«В погоне за тем, что тебе нужно похудеть». Откровенный разговор с белорусской балериной

Для некоторых лишний килограмм – вопрос карьеры. Советские балерины были эталоном женственности и грации. Галина Уланова, Майя Плисецкая, Екатерина Макимова – имена, от которых замирало сердце. При этом они сохраняли идеальную фигуру до глубокой старости. Их секрет – строгая дисциплина: каша на воде, постная рыба, овощи и порции с ладошку. Вес у балерин всегда под контролем – это часть профессии, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Наталья Гончарик, артист Большого театра Беларуси, балерина:

У нас есть весовой контроль, весовое ограничение, норма, сколько должна весить балерина. Как высчитывается? Минус 120 от твоего роста, если рост 170 сантиметров – норма 50. Можно меньше, но желательно не больше. Такие стандарты, потому что когда идут поддержки, то у мужчин могут быть проблемы со спиной.

Наталья Гончарик на пуантах с 10 лет. А с 17 – на сцене Большого театра Беларуси. Сегодня она блистает во всех спектаклях: от классики «Лебединое озеро» и «Жизель» до смелой современной «Иллюзии любви», где каждая сцена – это игра силы, эмоций и красоты. Балет – это ее жизнь, где дисциплина и страсть идут рука об руку с высочайшим мастерством. И, конечно, строгое питание – часть ежедневного ритуала балерины.

Наталья Гончарик:

Не скажу, что мой рацион питания правильный, но для меня подходящий. Могу не завтракать, если нужно сразу куда-то ехать рано, я попью кофе и все, могут быть сырники, что-то творожное. На обед чаще всего суп ем, может быть какой-то салат, могу вообще не обедать. Я могу кушать два раза в день, иногда могу не ужинать, если, например, какой-то сложный спектакль.

Актрисы, модели, балерины – многие расплачиваются собственным здоровьем за стремление к идеалу.