«В погоне за тем, что тебе нужно похудеть». Откровенный разговор с белорусской балериной
Для некоторых лишний килограмм – вопрос карьеры. Советские балерины были эталоном женственности и грации. Галина Уланова, Майя Плисецкая, Екатерина Макимова – имена, от которых замирало сердце. При этом они сохраняли идеальную фигуру до глубокой старости. Их секрет – строгая дисциплина: каша на воде, постная рыба, овощи и порции с ладошку. Вес у балерин всегда под контролем – это часть профессии, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Наталья Гончарик, артист Большого театра Беларуси, балерина:
У нас есть весовой контроль, весовое ограничение, норма, сколько должна весить балерина. Как высчитывается? Минус 120 от твоего роста, если рост 170 сантиметров – норма 50. Можно меньше, но желательно не больше. Такие стандарты, потому что когда идут поддержки, то у мужчин могут быть проблемы со спиной.
Наталья Гончарик на пуантах с 10 лет. А с 17 – на сцене Большого театра Беларуси. Сегодня она блистает во всех спектаклях: от классики «Лебединое озеро» и «Жизель» до смелой современной «Иллюзии любви», где каждая сцена – это игра силы, эмоций и красоты. Балет – это ее жизнь, где дисциплина и страсть идут рука об руку с высочайшим мастерством. И, конечно, строгое питание – часть ежедневного ритуала балерины.
Наталья Гончарик:
Не скажу, что мой рацион питания правильный, но для меня подходящий. Могу не завтракать, если нужно сразу куда-то ехать рано, я попью кофе и все, могут быть сырники, что-то творожное. На обед чаще всего суп ем, может быть какой-то салат, могу вообще не обедать. Я могу кушать два раза в день, иногда могу не ужинать, если, например, какой-то сложный спектакль.
Актрисы, модели, балерины – многие расплачиваются собственным здоровьем за стремление к идеалу.
Наталья Гончарик:
Здоровье у балерин, конечно, страдает. В частности, от этих диет. Все идет из детства, бывает, что нарушается и обмен веществ, расстройство пищевого поведения, все это в балете есть. Голодать, неправильные диеты, какие-то таблетки – все это накладывает отпечаток на здоровье, от сильной потери веса у девушек может нарушиться цикл.
Балет – искусство совершенства, построенное на дисциплине и жертвах. В хореографические училища дети приходят уже в 9-10 лет. С первого курса ученицам объясняют: балерина должна быть легкой. Перед выступлениями и экзаменами строгие диеты, борьба за каждый сантиметр, но за этой дисциплиной стоит хрупкая детская психика.
Наталья Гончарик:
Ты в погоне за тем, что тебе нужно скинуть несколько килограммов, прибегаешь к неправильным диетам. Худели, старались не попадаться на глаза педагогам, когда кушали. На моей памяти были такие случаи, когда девочки прямо «таяли», потом попадали в больницу, кого-то даже забирали, потому что начинались проблемы со здоровьем.
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