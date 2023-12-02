Балет «Иллюзии любви» – премьера на сцене Большого театра

Новости Беларуси. Балет «Иллюзии любви» – первая премьера 91-го сезона. Чувства, внутренний мир человека, спасение от одиночества и размышления о своей жизни – все это уже сегодня, 2 декабря, на сцене Большого театра Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Балет на музыку Дмитрия Шостаковича, Фредерика Шопена и современного белорусского композитора Леонида Ширина в постановке главного балетмейстера театра Игоря Колба обещает стать самым красивым спектаклем этой зимы.

Николай Колядко, заслуженный деятель искусств, дирижер-постановщик Большого театра оперы и балета Беларуси:

Сложности есть, потому что это для нас не очень привычная музыка. С одной стороны, она производит впечатление какой-то легкости, непринужденности, а на самом деле она очень сложная, технически исполнить ее… Потому что темповая, виртуозная.

Людмила Тараканова, художник по костюмам Большого театра оперы и балета Беларуси:

Моей задачей было отобразить противоположность белого и черного именно в созвучии с пониманием современного костюма. При этом мне еще нужно было отразить дух Шопена. Я старалась передать все благородство черных оттенков, белых оттенков, их многообразие и величие.