Белорусская прима-балерина – пообщались с Мариной Вежновец о творчестве, карьере и семье

Анна Меркушевич, корреспондент: Большой театр – это мир, где грация граничит с изнурительным трудом, а аплодисменты – лишь вершина айсберга. Но есть на его сцене люди, которые не просто исполняют партии, а задают тон всему спектаклю. Марина Вежновец – ведущий мастер и заслуженная артистка Республики Беларусь. Она танцует уже не одно десятилетие, и ее имя вписано в историю белорусского балета. Эта женщина сегодня героиня рубрики «Белорусочки».

Марина Вежновец, заслуженная артистка Республики Беларусь, ведущий мастер сцены балета Большого театра Беларуси:

Белорусская балерина – это очень красивая женщина, девушка. Я вот смотрю сейчас на наш белорусский балет, понимаю, в нашем театре красивые балерины. Для меня балет, конечно, это часть меня, часть моей жизни, наверное, часть того, что мне дал Бог, чтобы я это несла всему миру.

В балет я пришла не по своей воле и абсолютно неосознанно. Но сейчас я уже нахожусь в возрасте, когда я понимаю, что ничего случайно не бывает в этой жизни. Я была в художественной гимнастике, мне там очень нравилось, потому что были результаты, была своя команда, и, конечно, гимнастика на тот момент занимала всю мою жизнь. Балет был для меня как мучение и, наверное, желание покинуть его. Но когда уже стала постарше и начались тоже какие-то сложные технические вещи, то тогда я получала какой-то интерес от того, что происходит, и это меня как-то начало раскрепощать и увлекать в этот мир искусства.

Я закончила наш хореографический белорусский колледж у педагога прекрасного – народной артистки СССР Савельевой Ирины Николаевны. Это большое счастье для меня. Дальше я продолжила обучение как уже педагог в Академии русского балета имени Агриппины Яковлевны Вагановой. Это был бесценный опыт, который мне сейчас помогает растить молодых, хороших артистов для нашего белорусского балета.