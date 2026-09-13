Новости по тегу #Байкеры в Беларуси

Там отметили 20-летие со дня создания производственного объединения «Белоруснефть».
Суровые мотоциклисты не скрывают улыбок – с удовольствием рассказывают малышам о технике, сажают за руль и дают посигналить.
К нам приехала делегация чешского мотосообщества – самого крупного в стране: в него входят более 23 тысяч человек.
Стартовала колонна от Национальной библиотеки. В ней – представители всех регионов Беларуси и гости из России.
В клубе уже многие годы существует традиция, и клубный пробег в мае – уже ежегодный.
Мотоциклисты из Европы добрались до Минска в рамках международного мотопробега к 80-летию Великой Победы.
Более 20 тысяч километров в пути на мотоциклах по территории Чехии, Словакии, Польши, Беларуси и России. Участники международного мотопробега к 80-летию Великой Победы доказывают: память не имеет границ.
Сезон-2025 посвящен 80-летию Великой Победы.
Под вспышки фотокамер и аплодисменты прохожих более тысячи байкеров совершили традиционный заезд.
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