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Новости по тегу #Байкеры в Беларуси

Байкеры-нефтяники устроили мотопробег в Речице
13 сентября 2026 07:36

Байкеры-нефтяники устроили мотопробег в Речице

Байкеры устроили праздник для воспитанников Улуковской школы-интерната
31 мая 2026 13:42

Байкеры устроили праздник для воспитанников Улуковской школы-интерната

По дорогам Беларуси проходит международный мотопробег, посвященный Дню Победы
08 мая 2026 06:04

По дорогам Беларуси проходит международный мотопробег, посвященный Дню Победы

Драйв и скорость! В Минске официально открыли мотосезон
19 апреля 2026 11:00

Драйв и скорость! В Минске официально открыли мотосезон

Пробег к 80-летию Победы организовали белорусские байкеры – пообщались с президентом мотоклуба
05 мая 2025 08:51

Пробег к 80-летию Победы организовали белорусские байкеры – пообщались с президентом мотоклуба

Байкеры из Словакии возложили цветы на минской площади Победы
03 мая 2025 13:49

Байкеры из Словакии возложили цветы на минской площади Победы

«Граждане Евросоюза помнят героев ВОВ» – мотоциклисты из стран ЕС посетили Брестскую крепость
01 мая 2025 13:38

«Граждане Евросоюза помнят героев ВОВ» – мотоциклисты из стран ЕС посетили Брестскую крепость

Рычание моторов, драйв и скорость! В Беларуси официально открыли мотосезон
19 апреля 2025 17:18

Рычание моторов, драйв и скорость! В Беларуси официально открыли мотосезон

В Беларуси прошло открытие мотосезона, посвящённого 80-летию Великой Победы
19 апреля 2025 11:25

В Беларуси прошло открытие мотосезона, посвящённого 80-летию Великой Победы

«Даже ребята из Латвии приехали». Байкеры подарят Минску салют за такой тёплый приём
10 сентября 2022 19:44

«Даже ребята из Латвии приехали». Байкеры подарят Минску салют за такой тёплый приём

Байкеры возложили цветы на Кургане Славы и поехали ко Дворцу спорта закрывать сезон
10 сентября 2022 12:21

Байкеры возложили цветы на Кургане Славы и поехали ко Дворцу спорта закрывать сезон

«Это такое значимое место, особенно для нас». Байкеры из 4 стран посетили Дворец Независимости
09 сентября 2022 19:07

«Это такое значимое место, особенно для нас». Байкеры из 4 стран посетили Дворец Независимости