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В Беларуси прошло открытие мотосезона, посвящённого 80-летию Великой Победы

19 апреля 2025 11:25
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Рев моторов 19 апреля поглотил столицу. Байкеры открыли новый сезон. Эффектная колонна проследовала от Национальной библиотеки до улицы Октябрьской, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси прошло открытие мотосезона, посвящённого 80-летию Великой Победы-2
В Беларуси прошло открытие мотосезона, посвящённого 80-летию Великой Победы-3
В Беларуси прошло открытие мотосезона, посвящённого 80-летию Великой Победы-4

Под вспышки фотокамер и аплодисменты прохожих более тысячи байкеров совершили традиционный заезд. Организатором выступил один из крупнейших мотоклубов Беларуси. Среди брутальных чопперов, спортбайков и мопедов – ретро-экспонаты. Вместо привычной экипировки – форма советских солдат. Сезон 2025-й посвящен 80-летию Великой Победы.

# Байкеры в Беларуси

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