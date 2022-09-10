Байкеры возложили цветы на Кургане Славы и поехали ко Дворцу спорта закрывать сезон

Новости Беларуси. У Кургана Славы после двухлетнего перерыва 10 сентября стартовал легендарный мотофестиваль H.O.G. Rally Minsk. Им байкеры традиционно закрывают мотосезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Это такое значимое место, особенно для нас». Байкеры из 4 стран посетили Дворец Независимости.

В нынешнем параде участвует более 10 тысяч мотоциклистов. На точке сбора они приветствовали старых друзей, делились новостями и будущими планами.

Вячеслав Тульский, байкер клуба «Independent H.O.G Russia»:

В Минск всегда очень были рады приезжать. Здесь всегда хорошая организация. Надеемся, в этом году будет так же. Поделились впечатлениями от сезона, сезон был хороший. Рад приветствовать ребят из Прибалтики, которые тоже сюда приехали. С ними вообще давно не виделись.

Александр Шугай, байкер клуба «Minsk Chapter Belarus»:

Впечатления только положительные. Я видел даже ребята из Латвии приехали, много наших друзей из России. Я встретил ребят, которых не видел два-три года. И, конечно же, мы рады увидеться и с нашими клубами белорусскими.

После возложения цветов к памятному знаку в честь героев Великой Отечественной войны, мотоциклисты отправились в столицу ко Дворцу спорта многотысячной колонной. Ее возглавил президент Национального олимпийского комитета. Среди байкеров было немало именитых белорусских спортсменов. «Превосходная, четкая организация». Участники мотопробега H.O.G. Rally Minsk посетили музей НОК Беларуси. Подробнее.

Владислав Гончаров, олимпийский чемпион по прыжкам на батуте:

Спорт – это постоянный адреналин. Участие в соревновании – это тоже определенный, скажем так, кайф. Мотоцикл дает некоторые такие же ощущения. Откатал только один сезон, еще все только начинается. Участие в первый раз несколько волнительно.