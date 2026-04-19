Драйв и скорость! В Минске официально открыли мотосезон

Неповторимая атмосфера праздника и дружбы среди представителей байкерского сообщества. Сегодня, 19 апреля, в Минске открыли мотосезон, по традиции – громко и весело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартовала колонна от Национальной библиотеки. В ней – представители всех регионов Беларуси и гости из России. Финальной точкой парада стала улица Октябрьская – традиционный центр молодежной и неформальной культуры Минска. Здесь участников ждала развлекательная программа, музыка и живое общение.

Елена Василевская, жительница Минска: Конечно, огонь. А тут еще столько людей, которых полгода не видела, с которыми надо срочно бежать обниматься, спрашивать как, что: у кого-то мотоциклы новые, у кого-то там еще какие-то новости в жизни. Поэтому, конечно, настроение огонь. И предвкушение от нового сезона, ну, тоже потрясающее. Они уже потрясающие, хотя он еще только-только начинается. У нас уже расписаны все выходные, где какие мотослеты, где какие мероприятия, везде хочется успеть, везде хочется побывать.

Максим Левшунов, организатор Республиканского открытия мотосезона-2026:

Мингорисполком нам очень сильно помогает. Они всегда идут нам на встречу, помогают с процессом согласования и организацией проведения подобных акций. И мы им за это очень благодарны.

Впереди у байкеров тысячи километров дорог, новые маршруты и фестивали. Красочные открытия мотосезона пройдут и в других городах Беларуси. 26 апреля – в Пинске, 9 мая – в Орше, еще через неделю – в Поставах.