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«Граждане Евросоюза помнят героев ВОВ» – мотоциклисты из стран ЕС посетили Брестскую крепость

01 мая 2025 13:38
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Более 20 тысяч километров в пути на мотоциклах по территории Чехии, Словакии, Польши, Беларуси и России. Участники международного мотопробега к 80-летию Великой Победы доказывают: память не имеет границ. Инициатором масштабного проекта выступило гражданское объединение «Мотоциклисты Словакии – брат за брата», в Беларуси его реализуют при поддержке крупнейшего в стране мотоклуба The One Chapter Belarus, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Граждане Евросоюза помнят героев ВОВ» – мотоциклисты из стран ЕС посетили Брестскую крепость-2

На протяжении маршрута к мотоциклистам присоединяются жители разных стран, кто чтит память героев Великой Отечественной. Участники делают остановки в памятных местах. Почетное место в списке – у легендарной Брестской крепости. Для многих встреча с цитаделью стала первой в жизни. Словацкие патриоты прибыли с важной миссией – привезти капсулы с землей с мест захоронения советских воинов в Евросоюзе, чтобы передать их в национальный мемориальный комплекс «Храм-памятник в честь Всех Святых». Мотопробег для них – один из способов разделить общую память с белорусским народом и напомнить жителям европейских стран о неоценимом вкладе Советского Союза в победу над фашизмом.

«Граждане Евросоюза помнят героев ВОВ» – мотоциклисты из стран ЕС посетили Брестскую крепость-4

Матуш Алекса, председатель гражданского объединения «Мотоциклисты Словакии – брат за брата»:
Этим мы показываем не только народам Беларуси и России, но и всего бывшего СССР, что народы и граждане Евросоюза помнят героев Великой Отечественной войны. Наших освободителей. Несмотря на стремление европейских политиков прервать историю и память и запретить нам помнить, что происходило в годы войны. Мы как народ Словакии и европейских стран хотим показать, что мы помним!

В Беларуси мотоциклисты также посетят Леснянский лагерь, Курган Славы, площадь Победы, музей Великой Отечественной войны и познакомятся с историей и бытом белорусских партизан.

# День Победы # Байкеры в Беларуси

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