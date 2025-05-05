Прямой эфир

Пробег к 80-летию Победы организовали белорусские байкеры – пообщались с президентом мотоклуба

05 мая 2025 08:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Скорость, рев моторов и железная дисциплина. В преддверии 80-летия Великой Победы общаемся с людьми, которые сохраняют историческую правду, и это их главная миссия. Байкеры со всей страны объединяются, чтобы доказать – подвиг жив, пока о нем помнят.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – президент мотоклуба Iron Pride MC Беларусь Александр Тарасов, дорожное имя – Тарас.

Александр Меженный, ведущий:
Мы сохраняем традиции, и как раз таки наше байкерское движение отличается тем, что традиционные ценности для вас близки. Что касается благотворительности и особенно пробега, который вы организовываете в честь Великой Победы. Как пришла идея и как она реализуется?

Пробег к 80-летию Победы организовали белорусские байкеры – пообщались с президентом мотоклуба-2

Александр Тарасов, президент мотоклуба:
У нас в клубе уже многие годы существует традиция, и клубный пробег в мае – уже ежегодный. Просто мы не особо освещаем это событие, потому что это в первую очередь мы делаем для себя и для молодежи, которая приходит в клуб.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Какие мероприятия за эти 10 лет самые знаковые? Может быть, вы нашли какие-то захоронения? Может, вам удалось сделать что-то такое, что другим пока не удавалось?

Пробег к 80-летию Победы организовали белорусские байкеры – пообщались с президентом мотоклуба-4

Александр Тарасов:
Событие произошло буквально пару месяцев назад. К одному из наших братьев в Москве обратился коллега по работе, который вообще не имеет отношения к мотокультуре. Его семья искала погибшего деда 80 лет.

Переслали нам архивные фотографии, письма, как его бабушка писала в военкоматы, в инстанции, чтобы определить, где погиб ее муж. Потом занялись дети этой историей. И они нашли захоронение – братская могила в Витебской области. Парни поехали туда, облагородили этот памятник, сфотографировали фамилию, переслали все туда. Слезы на глазах, люди довольны. Люди собираются всей своей семьей ехать на захоронение, потому что уже понятно куда, на могилу своего предка.

Насколько праздник Великой Победы близок тем людям, которые на железных конях преодолевают большие расстояния? Смотрите в видео.

# День Победы # Байкеры в Беларуси # Александр Тарасов

Другие новости рубрики

Все новости
Я от бабушки ушёл и от вас, нацбаты, уйду! Зачем украинцы хотят присвоить «Колобка» – объяснил Елфимов
05 мая 2025 08:47

Я от бабушки ушёл и от вас, нацбаты, уйду! Зачем украинцы хотят присвоить «Колобка» – объяснил Елфимов

Лукашенко вручил государственные награды в преддверии 80-летия Победы
05 мая 2025 08:34

Лукашенко вручил государственные награды в преддверии 80-летия Победы

Какова сила информации в эпоху гибридных воин? Обсудят эксперты в ток-шоу «По существу»
05 мая 2025 08:19

Какова сила информации в эпоху гибридных воин? Обсудят эксперты в ток-шоу «По существу»