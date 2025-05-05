Пробег к 80-летию Победы организовали белорусские байкеры – пообщались с президентом мотоклуба

Скорость, рев моторов и железная дисциплина. В преддверии 80-летия Великой Победы общаемся с людьми, которые сохраняют историческую правду, и это их главная миссия. Байкеры со всей страны объединяются, чтобы доказать – подвиг жив, пока о нем помнят. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – президент мотоклуба Iron Pride MC Беларусь Александр Тарасов, дорожное имя – Тарас. Александр Меженный, ведущий:

Мы сохраняем традиции, и как раз таки наше байкерское движение отличается тем, что традиционные ценности для вас близки. Что касается благотворительности и особенно пробега, который вы организовываете в честь Великой Победы. Как пришла идея и как она реализуется?

Александр Тарасов, президент мотоклуба:

У нас в клубе уже многие годы существует традиция, и клубный пробег в мае – уже ежегодный. Просто мы не особо освещаем это событие, потому что это в первую очередь мы делаем для себя и для молодежи, которая приходит в клуб. Ольга Бурлакова, ведущая:

Какие мероприятия за эти 10 лет самые знаковые? Может быть, вы нашли какие-то захоронения? Может, вам удалось сделать что-то такое, что другим пока не удавалось?