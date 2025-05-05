Пробег к 80-летию Победы организовали белорусские байкеры – пообщались с президентом мотоклуба
Скорость, рев моторов и железная дисциплина. В преддверии 80-летия Великой Победы общаемся с людьми, которые сохраняют историческую правду, и это их главная миссия. Байкеры со всей страны объединяются, чтобы доказать – подвиг жив, пока о нем помнят.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – президент мотоклуба Iron Pride MC Беларусь Александр Тарасов, дорожное имя – Тарас.
Александр Меженный, ведущий:
Мы сохраняем традиции, и как раз таки наше байкерское движение отличается тем, что традиционные ценности для вас близки. Что касается благотворительности и особенно пробега, который вы организовываете в честь Великой Победы. Как пришла идея и как она реализуется?
Александр Тарасов, президент мотоклуба:
У нас в клубе уже многие годы существует традиция, и клубный пробег в мае – уже ежегодный. Просто мы не особо освещаем это событие, потому что это в первую очередь мы делаем для себя и для молодежи, которая приходит в клуб.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Какие мероприятия за эти 10 лет самые знаковые? Может быть, вы нашли какие-то захоронения? Может, вам удалось сделать что-то такое, что другим пока не удавалось?
Александр Тарасов:
Событие произошло буквально пару месяцев назад. К одному из наших братьев в Москве обратился коллега по работе, который вообще не имеет отношения к мотокультуре. Его семья искала погибшего деда 80 лет.
Переслали нам архивные фотографии, письма, как его бабушка писала в военкоматы, в инстанции, чтобы определить, где погиб ее муж. Потом занялись дети этой историей. И они нашли захоронение – братская могила в Витебской области. Парни поехали туда, облагородили этот памятник, сфотографировали фамилию, переслали все туда. Слезы на глазах, люди довольны. Люди собираются всей своей семьей ехать на захоронение, потому что уже понятно куда, на могилу своего предка.
Насколько праздник Великой Победы близок тем людям, которые на железных конях преодолевают большие расстояния? Смотрите в видео.