Рычание моторов, драйв и скорость! В Беларуси официально открыли мотосезон

Автопарк ГАИ Минска пополнил мотоцикл, изготовленный «МотоВелоЗаводом» – глава МВД провел тест-драйв. Новый транспорт поможет сотрудникам ГАИ контролировать соблюдение мотолюбителями правил дорожного движения. Событие произошло вовремя, ведь байкеры как раз открыли мотосезон, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рев моторов сегодня, 19 апреля, поглотил столицу. Эффектная колонна проследовала от Национальной библиотеки до улицы Октябрьской. Более 3 тысяч участников, толпы фанатов на улицах и особенный драйв.

Самое громкое, в прямом и переносном смысле, событие весны – открытие мотосезона. Рычание моторов, драйв, скорость, особая атмосфера – так начали 2025 год байкеры Беларуси. Расчесали головы своих железных коней и в путь – рассекать по дорогам страны.

Алексей Юревич, байкер: Мы хотим этим подчеркнуть, что этот год очень важный, юбилейный. 80 лет Победы. Две мои дочки – им очень понравилась идея тоже поучаствовать в открытии мотосезона. Мы подготовились, купили форму. И самое главное – заряжены и в хорошем настроении поехали.

Идею сделать открытие памятным и посвятить его Победе принадлежит одному из самых крупнейших мотоклубов страны. Они организаторы мероприятия и этот год решили сделать особенным.

Александр Тарасов, руководитель мотоклуба:

Средний возраст в клубе ребят – это где-то 40-45 лет. И мы чтим и помним этот святой праздник. И ежегодно мы его отмечаем и в этом году получилось так, что это будет масштабное мероприятие.

Мотоцикл не просто транспорт. Это целое движение, которое объединяет тысячи единомышленников. Среди суровых на первый взгляд участников мотопробега есть и мотоледи. Атмосфера драйва и общее единство – такой получился старт.