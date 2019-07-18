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«Кто-то хочет спать, а я хочу ездить». Как ГАИ решает проблему ночных байкеров

18 июля 2019 09:20
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Насколько актуален вопрос байкеров, которые катаются по улицам ночного города, рассказываем в программе «Большой город».

Андрей Зырянов, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Вопрос ночных байкеров актуален в каждую теплую ночь. Когда не идет дождь и погода позволяет, то, конечно, есть вопросы. Люди и превышают скорость, и нарушают правила дорожного движения, к сожалению. Но в последнее время к нам поступает значительно меньше обращений граждан с просьбой защитить, остановить это все – кому-то надо отдыхать, есть маленькие детки.

К сожалению, не все люди это понимают. Доходило до того, что люди напрямую мне заявляли, что «кто-то хочет спать, а я хочу ездить. У нас общий социум, я не должен ни под кого подстраиваться. То есть он хочет спать – пусть спит. А я хочу ездить и буду ездить». Достаточно агрессивная бывает позиция. Мне даже не совсем было понятно, я пытался донести вот эту беду родителей, у которых не спят дети, людей, которым надо подниматься на работу – они не высыпаются, им плохо. Там не было понимания. Но это единичные люди, у которых, видимо, такое восприятие жизни. Работаем мы с этой категорией, стараемся.

«Кто-то хочет спать, а я хочу ездить». Как ГАИ решает проблему ночных байкеров-1

Есть у нас и наши сотрудники, которые несут службу на мотоциклах в ночное время. Не только ради байкеров, но и вообще в принципе, чтобы успокоить движение в городе.

Мы добавляем не один десяток камер, которые фиксируют скоростной режим. Устанавливаются они именно на таких широких проспектах, где идут массовые жалобы граждан, что превышают, где есть аварийность, есть скорость-зависимые. Они меняются каждый день фактически. Мы эту информацию не скрываем, постоянно рассказываем, где эти камеры стоят.

Наша задача – не наловить этих нарушителей, а действительно сделать некомфортным движение в ночное время с превышением скоростного режима. Это могут быть и изменения графиков работы светофорных объектов. То есть различные способы. Отслеживаем, где они собираются. Мониторим социальные сети. Понятно, что просто гоняться за этим байкером нет никакого смысла.  И, к сожалению, это принесет, может, только большую беду.

# Байкеры в Беларуси # общество # Андрей Зырянов

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