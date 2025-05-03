Байкеры из Словакии возложили цветы на минской площади Победы

У памяти нет границ. Это доказывают участники международного мотопробега, приуроченного 80-летию Великой Победы. Чехия, Словакия, Беларусь, Россия – более двадцати тысяч километров в пути, десятки остановок у памятных мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 3 мая, в маршруте город-герой Минск. Инициаторы масштабного турне – гражданское объединение «Мотоциклисты Словакии – брат за брата». Содействует европейским друзьям отечественный мотоклуб The One Chapter Belarus. Сегодня гости из Словакии возложили живые цветы к Вечному огню у монумента Победы, разделяя с нашим народом память о героях Великой Отечественной войне.

Матуш Алекса, председатель гражданского объединения «Мотоциклисты Словакии – брат за брата»:

Мы своим пробегом напоминаем, какой вклад герои Великой Отечественной войны внесли в общую победу над фашизмом. Мы помним наших освободителей. И не дадим переписать историю.

Евгений Бейзак, директор мотоклуба The One Charter Belarus:

Наш воин всегда занимал сторону добра и света. И подтверждением этих слов является 9 мая 1945 года. День Великой Победы великого народа над фашизмом. И память об этом подвиге священа и неприкосновенна, особенно сейчас. И за эту память в настоящее время надо бороться и ее нужно отстаивать.