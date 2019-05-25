Шоу мотокаскадёров, собака в коляске и многодетная мама-байкер. Самые яркие моменты мотофестиваля в Бресте

Новости Беларуси. XIX Международный мотофестиваль проходит в Бресте. Это самый крупный слет байкеров в Беларуси и один из самых масштабных в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сюда съехались любители мотоциклов из России, Прибалтики, Германии и еще двух десятков стран – всего около 10 тысяч человек. Многие преодолели путь в тысячи километров. В полдень огромная колонна проехала по центральным улицам Бреста. Самой захватывающей частью стало шоу мотокаскадеров. С подробностями корреспондент Петр Бутрим. «Самый крутой фестиваль в Европе». Международный байк-фестиваль в Бресте собрал гостей из более чем 20 стран

На уже привычном маршруте байкеров из палаточного лагеря в Брест препятствий стало еще меньше. Этой весной после ремонта открыли сразу два моста. Для многотысячной колонны теперь не дорога, а сказка. Которой радуются не только участники слета, но и горожане.

Андрей Желнов, житель Бреста:

И для детей, конечно, праздник. Мотоциклы, рев мотора, запах бензина, шум ветра. Это всегда привлекало и завораживало.

Петр Бутрим, СТВ:

Брест вновь встречает тех, кому близка романтика дорог. Самая зрелищная часть международного мотофестиваля – проезд колонны по центральным улицам. Цепь из «железных коней» растянулась на несколько километров. А рев моторов, кажется, заполнил весь город. Лилия Войтович оседлала брутальный транспорт всего два года назад. В среде байкеров девушки по-прежнему редкость. Но мать троих детей такая статистика нисколько не смущает.

Лилия Войтович, байкер:

20 лет я об этом мечтала. У меня дети подросли немножечко. И я могу себе это позволить. А вот Дмитрия Петрухина по праву можно назвать королем дорог. Его послужной список – 150 стран за 10 лет. После такого путешествия путь от Казахстана до Бреста уже не кажется слишком большим.

Дмитрий Петрухин, байкер (Казахстан):

Конечно, я поеду дальше. И в Чечню. Хочу вот эти регионы проехать. Потому что во время своей кругосветки не было времени к соседям заезжать. А сейчас я обязан заезжать. По подсчетам организаторов – около 10 тысяч байкеров. Целые мотоклубы своим ходом прикатили из России и Прибалтики. И хотя расстояния внушительные, такой же теплой атмосферы в другом месте, похоже, не найти.

Арунас Сибитис, байкер (Литва):

Нельзя сказать словами, как трогает душу. Потому что мы тоже путешествуем по Европе. Не в каждой стране это встретишь. Отдельный пункт в программе – шоу каскадеров. Его участники наделали шума больше всех. А это, пожалуй, самый необычный экипаж. Езда с ветерком на восстановленном «Урале» пришлась по душе не только его хозяевам. Место в коляске нашлось и домашнему питомцу – лабрадору Дейзи.

Рената Бобель, участница фестиваля:

Когда первый раз завелся этот мотоцикл, Дейзи понравилось, она залезла в эту коляску, и мы попробовали ее прокатить. Она вела себя спокойно, ей нравилось, она получала от этого удовольствие.