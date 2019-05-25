Шоу мотокаскадёров, собака в коляске и многодетная мама-байкер. Самые яркие моменты мотофестиваля в Бресте

Новости Беларуси. XIX Международный мотофестиваль проходит в Бресте. Это самый крупный слет байкеров в Беларуси и один из самых масштабных в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. XIX Международный мотофестиваль проходит в Бресте. Это самый крупный слет байкеров в Беларуси и один из самых масштабных в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сюда съехались любители мотоциклов из России, Прибалтики, Германии и еще двух десятков стран – всего около 10 тысяч человек. Многие преодолели путь в тысячи километров. В полдень огромная колонна проехала по центральным улицам Бреста. Самой захватывающей частью стало шоу мотокаскадеров.
С подробностями корреспондент Петр Бутрим.
«Самый крутой фестиваль в Европе». Международный байк-фестиваль в Бресте собрал гостей из более чем 20 стран
На уже привычном маршруте байкеров из палаточного лагеря в Брест препятствий стало еще меньше. Этой весной после ремонта открыли сразу два моста. Для многотысячной колонны теперь не дорога, а сказка. Которой радуются не только участники слета, но и горожане.
Андрей Желнов, житель Бреста:
И для детей, конечно, праздник. Мотоциклы, рев мотора, запах бензина, шум ветра. Это всегда привлекало и завораживало.
Петр Бутрим, СТВ:
Брест вновь встречает тех, кому близка романтика дорог. Самая зрелищная часть международного мотофестиваля – проезд колонны по центральным улицам. Цепь из «железных коней» растянулась на несколько километров. А рев моторов, кажется, заполнил весь город.
Лилия Войтович оседлала брутальный транспорт всего два года назад. В среде байкеров девушки по-прежнему редкость. Но мать троих детей такая статистика нисколько не смущает.
Лилия Войтович, байкер:
20 лет я об этом мечтала. У меня дети подросли немножечко. И я могу себе это позволить.
А вот Дмитрия Петрухина по праву можно назвать королем дорог. Его послужной список – 150 стран за 10 лет. После такого путешествия путь от Казахстана до Бреста уже не кажется слишком большим.
Дмитрий Петрухин, байкер (Казахстан):
Конечно, я поеду дальше. И в Чечню. Хочу вот эти регионы проехать. Потому что во время своей кругосветки не было времени к соседям заезжать. А сейчас я обязан заезжать.
По подсчетам организаторов – около 10 тысяч байкеров. Целые мотоклубы своим ходом прикатили из России и Прибалтики. И хотя расстояния внушительные, такой же теплой атмосферы в другом месте, похоже, не найти.
Арунас Сибитис, байкер (Литва):
Нельзя сказать словами, как трогает душу. Потому что мы тоже путешествуем по Европе. Не в каждой стране это встретишь.
Отдельный пункт в программе – шоу каскадеров. Его участники наделали шума больше всех.
А это, пожалуй, самый необычный экипаж. Езда с ветерком на восстановленном «Урале» пришлась по душе не только его хозяевам. Место в коляске нашлось и домашнему питомцу – лабрадору Дейзи.
Рената Бобель, участница фестиваля:
Когда первый раз завелся этот мотоцикл, Дейзи понравилось, она залезла в эту коляску, и мы попробовали ее прокатить. Она вела себя спокойно, ей нравилось, она получала от этого удовольствие.
Для каждого из них мотоцикл – это нечто большее, чем просто железо. А подобные путешествия уже не хобби, а стиль жизни.
Поздним вечером рев байков дополнит рок-музыка. Завершится слет огненно-пиротехническим шоу.