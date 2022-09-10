«Даже ребята из Латвии приехали». Байкеры подарят Минску салют за такой тёплый приём

Новости Беларуси. «Двигайся! Открывай! Изучай!» – именно под таким девизом 10 сентября в День города Минска на площадке возле Дворца спорта проходит олимпийский день, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Подробнее в сюжете Сергея Конопелько.
Новости Беларуси. «Двигайся! Открывай! Изучай!» – именно под таким девизом 10 сентября в День города Минска на площадке возле Дворца спорта проходит олимпийский день, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Подробнее в сюжете Сергея Конопелько.
Много народа, улыбки и смех – такая картина открывается перед глазами при подходе к Немиге. В торжестве участвуют белорусские чемпионы, призеры Олимпийских игр, а также победители международных и республиканских турниров. Праздник открыл президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко и Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев.
Виктор Лукашенко на Международном олимпийском дне в Минске: мы получили большое удовольствие. Читать здесь.
На мероприятии жители и гости столицы смогли попробовать себя в более чем 50 видах спорта. Для этого были оборудованы специальные площадки. Организаторы подготовили сюрприз и для юного поколения. Им стал «Олимпийский квест» с главным призом в виде музыкальной колонки.
Безусловную изюминку олимпийскому дню придали байкеры, которые многотысячным мотопробегом украсили сегодняшние празднества. Именно так ко Дворцу спорта приехал президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко, который возглавил мотопробег. Также в колонне ехал олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Владислав Гончаров.
Мотоциклисты здесь неслучайно. После двухлетнего перерыва в столице стартовал легендарный мотофестиваль H.O.G. Rally Minsk – 2022. Данное мероприятие проходит с 2015 года и уже стало самым популярным мотособытием в СНГ. Сбор по традиции начался у Кургана Славы. Количество участников составило около 2 000. Возложив цветы к памятному камню в честь 75-летия Великой Победы, мотоциклисты многотысячной колонной проследовали ко Дворцу спорта, где по прибытии присоединились к празднованиям.
Байкеры возложили цветы на Кургане Славы и поехали ко Дворцу спорта закрывать сезон.
Илья Антропов, байкер клуба «Capital chapter Russia»:
В первую очередь, это встреча друзей – это важнее всего. Любой фестиваль, наши фестивали, которые проходят, – это встреча друзей. Мы, бывает, в жизни не общаемся вообще, а встречаемся конкретно на фестивалях здесь. Тем более здесь белорусские наши братья и друзья, которых мы тоже давно не видели. Даже ребята из Латвии приехали, которых мы тоже давно не видели. Именно такие фестивали нас сближают.
Завершатся праздничные мероприятия праздничным салютом, который пройдет в 23:00. Подарить его минчанам решили байкеры в качестве благодарности за теплый прием.
Читайте также:
«Это такое значимое место, особенно для нас». Байкеры из 4 стран посетили Дворец Независимости
«Мне было тяжело, но я выиграл». В Минске проходит Международный олимпийский день
«Превосходная, четкая организация». Участники мотопробега H.O.G. Rally Minsk посетили музей НОК Беларуси