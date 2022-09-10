«Даже ребята из Латвии приехали». Байкеры подарят Минску салют за такой тёплый приём

Новости Беларуси. «Двигайся! Открывай! Изучай!» – именно под таким девизом 10 сентября в День города Минска на площадке возле Дворца спорта проходит олимпийский день, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Много народа, улыбки и смех – такая картина открывается перед глазами при подходе к Немиге. В торжестве участвуют белорусские чемпионы, призеры Олимпийских игр, а также победители международных и республиканских турниров. Праздник открыл президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко и Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев.

Виктор Лукашенко на Международном олимпийском дне в Минске: мы получили большое удовольствие. Читать здесь.

На мероприятии жители и гости столицы смогли попробовать себя в более чем 50 видах спорта. Для этого были оборудованы специальные площадки. Организаторы подготовили сюрприз и для юного поколения. Им стал «Олимпийский квест» с главным призом в виде музыкальной колонки.