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«Даже ребята из Латвии приехали». Байкеры подарят Минску салют за такой тёплый приём

10 сентября 2022 19:44
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Новости Беларуси. «Двигайся! Открывай! Изучай!» – именно под таким девизом 10 сентября в День города Минска на площадке возле Дворца спорта проходит олимпийский день, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подробнее в сюжете Сергея Конопелько.

«Даже ребята из Латвии приехали». Байкеры подарят Минску салют за такой тёплый приём-1

Много народа, улыбки и смех – такая картина открывается перед глазами при подходе к Немиге. В торжестве участвуют белорусские чемпионы, призеры Олимпийских игр, а также победители международных и республиканских турниров. Праздник открыл президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко и Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев.

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На мероприятии жители и гости столицы смогли попробовать себя в более чем 50 видах спорта. Для этого были оборудованы специальные площадки. Организаторы подготовили сюрприз и для юного поколения. Им стал «Олимпийский квест» с главным призом в виде музыкальной колонки.

«Даже ребята из Латвии приехали». Байкеры подарят Минску салют за такой тёплый приём-4

Безусловную изюминку олимпийскому дню придали байкеры, которые многотысячным мотопробегом украсили сегодняшние празднества. Именно так ко Дворцу спорта приехал президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко, который возглавил мотопробег. Также в колонне ехал олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Владислав Гончаров.

«Даже ребята из Латвии приехали». Байкеры подарят Минску салют за такой тёплый приём-7

Мотоциклисты здесь неслучайно. После двухлетнего перерыва в столице стартовал легендарный мотофестиваль H.O.G. Rally Minsk – 2022. Данное мероприятие проходит с 2015 года и уже стало самым популярным мотособытием в СНГ. Сбор по традиции начался у Кургана Славы. Количество участников составило около 2 000. Возложив цветы к памятному камню в честь 75-летия Великой Победы, мотоциклисты многотысячной колонной проследовали ко Дворцу спорта, где по прибытии присоединились к празднованиям.

Байкеры возложили цветы на Кургане Славы и поехали ко Дворцу спорта закрывать сезон.

«Даже ребята из Латвии приехали». Байкеры подарят Минску салют за такой тёплый приём-10

Илья Антропов, байкер клуба «Capital chapter Russia»:
В первую очередь, это встреча друзей – это важнее всего. Любой фестиваль, наши фестивали, которые проходят, – это встреча друзей. Мы, бывает, в жизни не общаемся вообще, а встречаемся конкретно на фестивалях здесь. Тем более здесь белорусские наши братья и друзья, которых мы тоже давно не видели. Даже ребята из Латвии приехали, которых мы тоже давно не видели. Именно такие фестивали нас сближают.

«Даже ребята из Латвии приехали». Байкеры подарят Минску салют за такой тёплый приём-13

Завершатся праздничные мероприятия праздничным салютом, который пройдет в 23:00. Подарить его минчанам решили байкеры в качестве благодарности за теплый прием.

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# Байкеры в Беларуси # общество # Илья Антропов # Виктор Лукашенко # Владимир Кухарев # Владислав Гончаров # Фотофакт

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