Новости по тегу #Авиасообщение

Гул пассажирских лайнеров затих здесь пять лет назад в силу разных причин, в том числе инфраструктурных. Но масштабная модернизация вернула воздушную гавань в строй.
Пассажирские перевозки здесь прекратились 5 лет назад.
AirBaltic ищет инвесторов.
Официальный Киев фактически объявил войну международному гражданскому авиасообщению.
Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на официальных сайтах авиакомпаний и онлайн-табло Национального аэропорта.
Европа, которая импортирует более 40 % авиакеросина с Ближнего Востока, с начала конфликта столкнулась с ростом цен на этот вид топлива на 95 %. И это лишь начало. Последняя партия горючего прибудет в порт Роттердама 9 апреля, после чего поставки прекратятся.
Как проходило возвращение и с какими эмоциями пассажиры ступили на родную землю?
Сегодня борт должен вылететь в 12:20 по минскому времени. Планируется, что самолет приземлится в белорусской столице в 6 вечера.
Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной. Продолжаются ракетные удары, взрывы гремят в крупнейших городах региона. Из-за этого парализовано авиасообщение, в аэропортах застряли тысячи туристов. В том числе в ОАЭ.
Для преображения выбран дальнемагистральный Airbus. Этот самолет в авиакомпании называют исторической вехой.
Зимняя непогода нарушила авиасообщение в Венгрии.
Самолет – с полноценным бизнес-классом, рассчитан на 281 пассажира.
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