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Новости по тегу #Авиасообщение

Аэропорт Гродно «оживает»: узнали подробности масштабного обновления
15 сентября 2026 17:52

Аэропорт Гродно «оживает»: узнали подробности масштабного обновления

Аэропорт Гродно готов возобновить регулярные рейсы
15 сентября 2026 11:11

Аэропорт Гродно готов возобновить регулярные рейсы

Крупнейший авиаперевозчик Латвии подал заявление о защите от банкротства
14 сентября 2026 10:46

Крупнейший авиаперевозчик Латвии подал заявление о защите от банкротства

«M&M's» – Киев начал операцию по блокировке аэропортов Москвы с помощью беспилотников
06 сентября 2026 16:55

«M&M's» – Киев начал операцию по блокировке аэропортов Москвы с помощью беспилотников

Авиарейсы между Минском и аэропортом Шереметьево отменены
17 мая 2026 10:35

Авиарейсы между Минском и аэропортом Шереметьево отменены

Европе грозит дефицит авиакеросина: поставки с Ближнего Востока могут прекратиться уже в апреле
03 апреля 2026 17:20

Европе грозит дефицит авиакеросина: поставки с Ближнего Востока могут прекратиться уже в апреле

В Минске приземлился второй вывозной борт из Дубая – на родину вернулись еще 283 белоруса
04 марта 2026 18:05

В Минске приземлился второй вывозной борт из Дубая – на родину вернулись еще 283 белоруса

Вывозные рейсы из Дубая в Минск запланированы на 4 и 5 марта
04 марта 2026 08:12

Вывозные рейсы из Дубая в Минск запланированы на 4 и 5 марта

Белорусы застряли в ОАЭ: рейс из Дубая в Минск снова отложен
02 марта 2026 17:11

Белорусы застряли в ОАЭ: рейс из Дубая в Минск снова отложен

30 лет в небе! «Белавиа» представила обновленный борт с праздничной ливреей
27 февраля 2026 17:45

30 лет в небе! «Белавиа» представила обновленный борт с праздничной ливреей

Из-за гололёда и снега остановил работу аэропорт Будапешта
15 января 2026 06:30

Из-за гололёда и снега остановил работу аэропорт Будапешта

Рейсы «Белавиа» из Минска на Пхукет будут выполняться на самых вместительных лайнерах Airbus А330-200
12 января 2026 10:56

Рейсы «Белавиа» из Минска на Пхукет будут выполняться на самых вместительных лайнерах Airbus А330-200