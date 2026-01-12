Состоялся первый рейс «Белавиа» из Минска на Пхукет

Отправиться на Пхукет теперь можно из Минска. «Белавиа» начала выполнять полетную программу на этот курорт в Таиланде, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Рейс из Национального аэропорта Минск отправился вечером 11 января. Ориентировочное время в пути до Пхукета составляет 10 часов, назад – около 11. Перелеты будут выполняться раз в 10-11 дней. Билеты на рейсы в Пхукет доступны в составе тур-пакета. Подробности перелета, стоимость и другую актуальную информацию можно уточнить у туристических операторов.