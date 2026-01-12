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Состоялся первый рейс «Белавиа» из Минска на Пхукет

12 января 2026 07:50
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Отправиться на Пхукет теперь можно из Минска. «Белавиа» начала выполнять полетную программу на этот курорт в Таиланде, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Состоялся первый рейс «Белавиа» из Минска на Пхукет-2

Рейс из Национального аэропорта Минск отправился вечером 11 января. Ориентировочное время в пути до Пхукета составляет 10 часов, назад – около 11. Перелеты будут выполняться раз в 10-11 дней. Билеты на рейсы в Пхукет доступны в составе тур-пакета. Подробности перелета, стоимость и другую актуальную информацию можно уточнить у туристических операторов. 

Напомним, с 8 января «Белавиа» также начала выполнять полетную программу в Паттайю.

# Белавиа # Авиасообщение # Беларусь-Таиланд

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