Из-за гололёда и снега остановил работу аэропорт Будапешта

Зимняя непогода нарушила авиасообщение в Венгрии. Из-за снега и гололеда временно прекратил работу крупнейший в стране международный аэропорт в Будапеште, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Технические службы не успевают очищать взлетно-посадочные полосы и обрабатывать самолеты противообледенительной смесью. В ожидании своего рейса тысячи человек. Руководство аэропорта призвало пассажиров следить за расписанием рейсов и не приезжать заранее. Подобные проблемы сейчас также в Вене и Праге.