Прямой эфир

Из-за гололёда и снега остановил работу аэропорт Будапешта

15 января 2026 06:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Зимняя непогода нарушила авиасообщение в Венгрии. Из-за снега и гололеда временно прекратил работу крупнейший в стране международный аэропорт в Будапеште, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Технические службы не успевают очищать взлетно-посадочные полосы и обрабатывать самолеты противообледенительной смесью. В ожидании своего рейса тысячи человек. Руководство аэропорта призвало пассажиров следить за расписанием рейсов и не приезжать заранее. Подобные проблемы сейчас также в Вене и Праге. 

# Авиасообщение # Природные катаклизмы

Другие новости рубрики

Все новости
Латвия купит у Швеции новые артиллерийские системы
15 января 2026 06:24

Латвия купит у Швеции новые артиллерийские системы

Азарёнок: слава богу Беларусь воюет со снегом и на голову обрушился «Улли», а не «Томагавки»
14 января 2026 17:30

Азарёнок: слава богу Беларусь воюет со снегом и на голову обрушился «Улли», а не «Томагавки»

Переговоры протестующих греческих фермеров с премьер-министром провалились
14 января 2026 16:56

Переговоры протестующих греческих фермеров с премьер-министром провалились