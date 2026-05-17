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Авиарейсы между Минском и аэропортом Шереметьево отменены

17 мая 2026 10:35
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Ряд рейсов между Минском и российским аэропортом Шереметьево отменены 17 мая. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на официальных сайтах авиакомпаний и онлайн-табло Национального аэропорта. Ранее аэропорт Шереметьево сообщил о падении обломков беспилотника на своей территории, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авиарейсы между Минском и аэропортом Шереметьево отменены-2

По данным российских СМИ, атака украинских беспилотников на Московскую область минувшей ночью стала самой крупной более чем за год. Всего над регионами России сбили 556 дронов. Вместе с тем не обошлось без жертв и разрушений. 

Для нападения украинские военные задействуют вооружение, поставляемое Западом, несмотря на неоднократные предупреждения России о том, что подобные шаги не способствуют разрешению конфликта.

# Авиасообщение

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