Ряд рейсов между Минском и российским аэропортом Шереметьево отменены 17 мая. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на официальных сайтах авиакомпаний и онлайн-табло Национального аэропорта. Ранее аэропорт Шереметьево сообщил о падении обломков беспилотника на своей территории, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным российских СМИ, атака украинских беспилотников на Московскую область минувшей ночью стала самой крупной более чем за год. Всего над регионами России сбили 556 дронов. Вместе с тем не обошлось без жертв и разрушений.

Для нападения украинские военные задействуют вооружение, поставляемое Западом, несмотря на неоднократные предупреждения России о том, что подобные шаги не способствуют разрешению конфликта.